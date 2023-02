Sueco Ruben Östlund preside ao festival de Cannes

50 anos após o seu compatriota Ingrid Bergman, o realizador sueco Ruben Östlund, duas vezes vencedor da Palma de Ouro, presidirá o júri durante a 76ª edição do Festival de Cannes, que se realiza de 16 a 27 de maio.

“Estou feliz, orgulhoso e imprimido com humildade ao me ver confiado a honra de presidir o júri do Festival de Cannes este ano. Nenhum outro lugar do mundo desperta um desejo de cinema quando a cortina se eleva em um filme em competição. Que sorte estar lá com esses propósitos de conhecedores que são os frequentadores de Cannes Festival. Sinceramente, acho que a cultura do cinema está passando por um período crucial. O cinema é único. Nós compartilhamos isso. Olhar juntos requer mais para o que é mostrado e intensifica a experiência. Isso nos traz algo tão diferente que essa dopamina secretada pela rolagem de telas individuais”, disse o futuro presidente Ruben Östlund sobre o anúncio de sua nomeação.

Em apenas 6 longas metragens, o cineasta conhece duas seleções na certa consideração, cujo prémio do júri ganhou em 2014, antes de entrar na competição. A Palma de Ouro foi-lhe atribuída duas vezes. Primeiro para no 70º Festival de Cannes, depois para o filme seguinte, a obra sem filtro “Triangle of Sadness”, homenageado em 2022.

Ruben Östlund cria uma dialética provocante que se torna a sua assinatura. É, portanto, um cinema sem concessões ou pretensões, incessantemente chamando o espectador a questionar a si mesmo e a arte reinventou continuamente, que o Festival de Cannes cumprimenta convidando Ruben Östlund para a presidência do júri.

Depois de Francis Ford Coppola e Emir Kusturica, o terceiro cineasta duplamente vencedor de uma Palma de Ouro torna-se presidente do júri. Mas Ostlund é o primeiro a assumir esse papel no ano de que segue à sua coroação.

“Como presidente”, conclui Ruben Östlund, “lembrarei aos meus colegas do júri o papel do cinema. Um bom filme também é uma experiência coletiva, estimula a reflexão e faz querer discutir. Então vamos ver filmes juntos!”.