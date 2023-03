Suécia com a mais baixa taxa de mortalidade excessiva nos anos covid

O centro de estatística sueco SCB, com base em dados estatísticos da UE, Eurostat, chegou à conclusão que nos anos Corona de 2020 a 2022, a Suécia teve estatisticamente a menor taxa de excesso de mortalidade em toda da Europa.

Em comparação com os três anos anteriores ao Corona, de 2017 a 2019, a taxa de mortalidade na Suécia aumentou 4,4%. A maioria dos que morreram tinha mais de 70 anos, muitos haviam sido infectados em lares de idosos.

Na Alemanha os mortos atingiram um valor acrescentado bastante mais alto de 8,6 por cento. A taxa foi mais elevada na Eslováquia com 18,7% e na Bulgária com 19,8%.

O governo da Suécia foi muito liberal quando se tratou de decretar medidas contra a pandemia.

Há que atender que de país para país se observam grandes diferenças na maneira como definem e registram as mortes por corona. A Suécia superou a pandemia com uma taxa de mortalidade excessiva relativamente baixa. Mas ainda é muito cedo para se tomarem conclusões de que as medidas corona não têm efeito ou que fazem mais mal do que bem.

Por outro lado há malefícios que que só mais tarde poderão vir a ser avaliados!

António CD Justo