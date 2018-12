Todos os meus sonhos reduzidos a sucedâneos

tétricos títeres deste meu fadário

votos de um quotidiano sinos rebatem

os idos que se vão e o céu em fogo

nunca devia apaixonar-se.

Tecto-harmonia da minha paisagem

interior permanente

cantos de índio como promessas

de um ouro invisível

partilho as águas que escorrem

pelas paredes do mundo.

Negros os meus preferidos

mas vermelhos sem hesitar

ágeis suaves tangam melodias

e silhuetas de dançarinas nos meus cabelos.

E o pião girando sobre si

e à minha volta, o cordel original

perdido nas mãos de um ser disforme

mas nunca suprimir dos meus olhos

a vontade de acreditar.

Loira sem fé

e o meu esforço vão sem idade

no subtil momento de uma estrela

doces noites dedicadas

esperando quem nunca veio

inofensivas vidas

em ósculos displicentes e sem raiva

palavras que me chegam de todo o lado

e de lado nenhum.

Diários nefastos de sémens

que se perderam em goelas de mancebos

quero também eu escrever a tua vida

para aprender o meu papel

largo amarras do meu cais

como uma criança arredada de seus pais

mergulho sem seguir o meu instinto

no antro da Górgona

uma noite sem esperanças de sair salvo

com medo apenas de não ser eu próprio

o papel de andante já não me convém

é apenas mirra, ouro, marfim que já ofertei

cálice com o qual já me inebriei

utopia que já não almejo mais.

O que procuro neste deserto

nesta terra infiel,

o que procuro neste jardim

de rosas transperçadas

por que trilho desventurado

me levam agora os meus passos

que outra embuscada me espera

na curva deste caminho ignoto

porque me atrai esta luz mórbida

como um insecto a chama que o fulmina

o que me seduz nestes segredos vis?

Sucedâneos, tristes e lamentáveis sucedâneos

do que ainda não desisti de encontrar.

JLC2002