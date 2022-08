Subir ao Monte Branco pode custar 15 mil euros

Os alpinistas que tentem chegar ao cume do Monte Branco a partir de um trajeto popularem Françaterão de pagar um depósito de 15.000 euros para cobrir os custos de um hipotético resgate ou até, de um funeral.

Jean-Marc Peillex, presidente da câmara de Saint-Gervais-les-Bains, um dos pontos através dos quais os alpinistas podem chegar ao cume do pico mais alto da Europa através da rota Goûter, impôs a medida em resposta a dezenas de tentativas de desafiar as regras, algo que descreveu como “um jogo de roleta russa“.

Através dos detalhes da medida é possível perceber que 10 mil euros deveriam cobrir o custo de um salvamento e cinco mil euros um funeral.

Os guias locais suspenderam as suas operações ao longo da rota, que é acessível a alpinistas de qualquer nível de habilidade, em meados de julho devido à forte queda de rochas, tendo a administração local aconselhado fortemente as pessoas a evitá-la. Uma intensa e prolongada onda de calor tornou as condições na montanha mais perigosas.

Numa declaração publicada no Twitter, Peillex disse que dezenas de “pseudo-montanhistas” tinham ignorado os avisos. Descreveu ainda um episódio em que cinco visitantes romenos tentaram a subida “usando calções, treinadores e chapéus de palha” e tiveram de ser afastados pela polícia da montanha.

“As pessoas querem subir com a morte nas suas mochilas“, acrescentou ele. “Portanto, vamos antecipar o custo de ter de os salvar, e para o seu enterro, porque é inaceitável que os contribuintes franceses tenham de pagar a conta“.

O pico também pode ser alcançado através do caminho Ratti de Courmayeur, no lado italiano do Mont Blanc, embora seja muito menos utilizado. Ainda assim, Roberto Rota, o presidente da câmara de Courmayeur, disse que não tinha planos para restringir o acesso. “A montanha não é uma propriedade“, disse ele. “Nós, como administradores, podemos limitar-nos a reportar condições sub-óptimas ao longo das rotas, mas pedir um depósito para subir até ao topo é realmente surreal“.

O debate sobre a segurança das atividades de montanha este verão aumentou no meio da onda de calor e desde que 11 pessoas foram mortas quando uma enorme massa de gelo partiu de uma geleira no lado norte da Marmolada, o pico mais alto das Dolomitas italianas, no início de julho. Os presidentes de câmara das cidades em redor da Marmolada fecharam os principais pontos de acesso devido a preocupações de segurança, mas alguns alpinistas tentaram contornar a proibição.

Na quinta-feira, um caminho que conduz ao monte Cervino pelo lado italiano foitemporariamente fechado após 13 alpinistas terem sido resgatados após um deslizamento de terra.

Mais de 100 pessoas morreram na rota Goûter ao longo dos últimos 20 anos. Os guias de montanha franceses, que suspenderam as operações até 15 de Agosto, descreveram “testemunhar quedas de rochas ao longo do dia e da noite”. As condições secas ao longo dos Alpes foram exacerbadas por uma pequena queda de neve durante o Inverno e temperaturas primaveris acima do normal.