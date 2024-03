Sub-21: Rui Jorge estreia cinco jogadores

O selecionador português de futebol de sub-21, Rui Jorge, anunciou esta sexta-feira cinco novidades na convocatória para as receções a Ilhas Faroé e Croácia, para o Grupo G de apuramento para o Campeonato da Europa de 2025.

O guarda-redes Diogo Pinto, do Sporting, o defesa direito Tiago Santos, dos franceses do Lille, os médios Gustavo Sá, do Famalicão, e Martim Neto, do Gil Vicente, e o ponta de lança dos ingleses do Everton Youssef Chermiti foram chamados pelo selecionador.

Por outro lado, Rui Jorge viu o portista Francisco Conceição subir à seleção principal, ao passo que o avançado Henrique Araújo, do Famalicão, se encontra lesionado, tendo Francisco Lemos, Gabriel Brás e Tiago Morais saído também da lista, por opção técnica.

“O Francisco [Conceição] está na seleção principal e deve desfrutar dela. Sabemos que não existem muitas datas em que isto seja possível a nível de seleção AA. Quando temos, acho que a devemos aproveitar da melhor forma possível para dar a possibilidade de trabalharem num contexto diferente. Fico feliz por o Francisco ter esta oportunidade e que consiga demonstrar tudo o que sabe, para agarrá-la com unhas e dentes”, realçou.

Em conferência de imprensa de anúncio dos convocados, que se seguiu à de Roberto Martínez, Rui Jorge deu um panorama geral sobre os dois adversários que Portugal vai enfrentar nesta jornada dupla de qualificação, os quais apresentam “valias diferentes”.

“As Ilhas Faroé não têm o mesmo nível da Croácia, que é o adversário mais qualificado do grupo, com jogadores de muita qualidade e que se equiparam aos nossos a nível de qualidade técnica e de jogo. Sabemos o quão difícil é fazer trajetórias limpas, o que já não vamos conseguir fazer, mas queremos demonstrar a nossa qualidade”, expressou.

Apesar da liderança no grupo, Portugal conta com mais uma partida do que a Croácia, que ainda não perdeu no agrupamento, ao contrário dos lusos, que somam um desaire frente à congénere da Grécia, por 2-1, no derradeiro encontro realizado em novembro.

“Não estamos num período de observação, estamos em competição. São dois jogos de apuramento em que tudo faremos para os vencer. A minha intenção não é observar ou dar minutos, é construir uma equipa o mais equilibrada possível para vencer”, alertou.

A seleção de sub-21 concentra-se a partir de segunda-feira em Lagos, no Algarve, com vista aos embates do Grupo G perante Ilhas Faroé, na quinta-feira, e Croácia, em 26 de março, ambos com início previsto às 17:30, no Estádio de São Luís, em Faro.

Portugal é líder do agrupamento, com 12 pontos, em cinco jogos, sendo seguido pela Grécia, com 11, mas com mais um jogo, e pela Croácia, que soma 10 e tem menos um duelo. As Ilhas Faroé contabilizam sete pontos em cinco jogos, enquanto Andorra, com seis jogos, e a Bielorrússia, já com oito, estão igualados na ‘cauda’ da classificação, com três pontos.

Lista de 23 convocados:

– Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting), João Carvalho (Sporting de Braga) e Samuel Soares (Benfica).

– Defesas: Eduardo Quaresma (Sporting), Leonardo Buta (Gil Vicente), Rafael Rodrigues (Benfica), Renato Veiga (Basileia, Sui), Tiago Santos (Lille, Fra), Tomás Esteves (Pisa, Ita) e Tomás Araújo (Benfica).

– Médios: Bernardo Folha (FC Porto), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Estoril Praia), Martim Neto (Gil Vicente), Mateus Fernandes (Estoril Praia), Paulo Bernardo (Celtic, Esc) e Vasco Sousa (FC Porto).

– Avançados: Carlos Borges (Ajax, Hol), Fábio Silva (Rangers, Esc), Pedro Santos (Benfica), Rodrigo Gomes (Estoril Praia), Tiago Tomás (Wolfsburgo, Ale) e Youssef Chermiti (Everton, Ing).