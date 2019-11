Sub-21: Portugal empata a zero com a Eslovénia

A seleção portuguesa de sub-21 não foi além de uma igualdade sem golos frente à Eslovénia, no Estoril, em jogo particular de preparação para a jornada de qualificação para o Europeu da categoria.

Os pupilos de Rui Jorge dominaram quase toda a partida, mas não conseguiram expressar a superioridade no marcador, pese as duas dúzias de remates efetuados, 11 dos quais enquadrados com a baliza, contra apenas quatro dos eslovenos.

Portugal volta a jogar na próxima terça-feira, pelas 17.30 horas, frente à Noruega, fora de portas, mas desta vez a contar para o Grupo 7 da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021.

As quinas ocupam o segundo lugar, com seis pontos em três encontros já disputados.