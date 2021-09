Sub-21 defrontam Liechtenstein em Vizela

O Portugal-Liechtenstein, do Grupo D de qualificação para o próximo Campeonato da Europa de sub-21, está marcado para 07 de outubro em Vizela.

Através de um comunicado, a FPF anunciou que a segunda partida da equipa das ‘quinas’ no Grupo D tem início agendado para as 20h15, no renovado complexo desportivo daquela cidade, que também acolhe os jogos do Vizela na I Liga.

Cinco dias depois da receção ao Liechtenstein, a seleção portuguesa de sub-21 visita Reiquiavique, onde defrontará a Islândia, a partir das 15h00 (hora de Lisboa).

Portugal arrancou a qualificação para o Euro2023 na semana passada, tendo batido a Bielorrússia por 1-0, na Amadora, com um golo de Fábio Vieira, de grande penalidade.

A equipa lusa ocupa o quarto lugar do grupo, com três pontos, embora com menos dois jogos do que o líder Chipre, que soma sete pontos, e do que a Grécia, segunda colocada, com cinco. A Islândia segue na terceira posição, com quatro pontos em dois jogos, enquanto Bielorrússia e Liechtenstein ainda não pontuaram.

O Campeonato da Europa de 2023 vai ser organizado por Roménia e Geórgia.