Sub-19: seleção 100% vitoriosa

Portugal terminou com um percurso 100% vitorioso o Grupo A do Europeu de sub-19 de futebol, ao vencer a anfitriã Malta, por 2-1, na terceira e última jornada.

Com o apuramento e o primeiro lugar já assegurado, a equipa das ‘quinas’ marcou por Miguel Falé (08 minutos) e João Vasconcelos (75), com Tuma (72) ainda a empatar, no único golo de Malta no Europeu.

Portugal termina o Grupo A, com nove pontos, mais cinco do que Itália e Polónia, que empataram a um golo, com os italianos a seguirem para as meias-finais, enquanto Malta termina sem pontos.