Sub-17 vencem Escócia depois de derrota com alemães

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 venceu este sábado a Escócia por 2-1, após entrada forte no jogo da segunda jornada do Grupo C do Europeu da categoria, renovando esperanças na qualificação para os quartos de final.

No DEAC Stadion, em Debrecen, na Hungria, Portugal retificou a má imagem deixada na goleada sofrida frente à Alemanha (4-0), na ronda inaugural, com golos de duas novidades no ‘onze’, Olívio Tomé, aos três minutos, e Gonçalo Sousa, aos 20, mas desperdiçou algumas oportunidades e ‘tremeu’ nos minutos finais, após o golo escocês, marcado por Lennon Connolly, aos 88.

A equipa portuguesa, agora com três pontos, igualou na classificação Alemanha e França, que se defrontam hoje, e na derradeira ronda da fase de grupos, na terça-feira, terá pela frente a seleção gaulesa, detentora do troféu.

Depois da pálida exibição frente aos germânicos, o selecionador português Filipe Ramos optou por fazer três mudanças no ‘onze’, com a aposta no lateral esquerdo Tiago Parente e nos avançados Olívio Tomé e Gonçalo Sousa.

A equipa das ‘quinas’ começou o encontro praticamente em situação de vantagem, marcando logo aos três minutos: na sequência de canto cobrado por Gonçalo Moreira, o guardião Mckenna não conseguiu afastar o cruzamento e, ao segundo poste, surgiu Olívio Tomé a dominar com o peito e disparar sem hipóteses com o pé esquerdo.

O golo madrugador acabou por dar conforto a uma equipa portuguesa que tinha entrado em campo com o objetivo de assumir o domínio total do jogo, o que concretizou com pressão alta e mais posse de bola, perante uma Escócia bastante fraca.

O médio Gil Martins criou perigo com um remate ao poste, após jogada de contra-ataque, aos sete minutos, e ‘ofereceu’ o segundo tento a Gonçalo Sousa, aos 20: forçou o erro de Owen Hastie, recuperou a bola e assistiu o ponta de lança, que driblou dois jogadores, incluindo o guarda-redes, e atirou a contar.

Portugal baixou o ritmo na fase final da primeira metade e continuou com menor dinâmica no reatamento, até que Filipe Ramos lançou o extremo Geovany Quenda aos 64 minutos, mexendo imediatamente com o jogo: no seu primeiro minuto em campo, falhou uma grande oportunidade isolado, atirando por cima, e rematou de fora da área para defesa ‘apertada’ de McKenna.

Minutos depois, aos 72, o extremo Ryan Oné, lançado em profundidade pela direita, desperdiçou a melhor oportunidade escocesa ‘na cara’ de Gonçalo Ribeiro, com um remate torto, para fora.

Portugal, que já se sagrou campeão europeu da categoria por seis vezes, a última em 2016, criou mais ocasiões, mas Mckenna negou o 3-0 a Rodrigo Duarte (83 minutos) e João Infante desperdiçou infantilmente uma oportunidade clamorosa (87).

Até que, aos 88 minutos, Lennon Connolly, num remate à entrada da área após corte incompleto de Diogo Sousa, reduziu a diferença, o que intranquilizou os portugueses durante os minutos finais, com algumas desconcentrações e perdas de bola, que, porém, não tiveram consequência.