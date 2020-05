‘stou Trump amigo…

As coisas são realmente como as queremos ver!

… Vi na televisão em Portugal o senhor Boris Johnson – muito lídimo Primeiro-Ministro britânico -, lá, na Velha Albion, a entrar para o carro! O senhor Boris não tem motorista!!! É ele quem tripula a própria viatura!!!

Por seu turno, o senhor capitão Jair Messias Bolsonaro – lídimo Presidente da República brasielira – atira culpas para os senhores governadores e prefeitos, responsabilizando-os pela pandemia Covid-19, totalmente descontrolada – já nem sabem a quantas andam. É atirar as vítimas mortais para valas comuns, sem se saber verdadeiramente as causas do óbito, porque nem interessa. É um resfriadozinho.

Já vimos procedimentos idênticos “no tempo de Salazar”, aquando a raínha Isabel II veio a Portugal, em mil, nove, cinco, sete. Tapou-se as desgraças e desgraçadas condições de vida por Lisboa e quejandos.

Então noutro “hemisfério” temos o senhor Donald Trump – lídimo presidente dos EUA, a querer o exclusivo da vacina contra o Covid 19, para vacinar os seus. – Os seus, mas não os seus compatriotas. Os seus sequazes. Escolhendo os seus apaniguados – e o resto – sobretudo os migrantes, mais os seus compatriotas proscritos que não têm dignidade para habitar a sua coutada.

Nem sei como o senhor Trump ainda não tem um monte alentejano ou em Trás-os-Montes para vi cá caçar, ou, como quem diz, à caça.

Por fim, não se pode ver nada! Esse mesmo senhor Trump não pode saber que o senhor Marcelo Rebelo de Sousa – lídimo Pinresidente da Repúblia portuguesa – não podia nem devia faltar – é homem de afectos e que nunca se esquece do seu telefone.

O senhor Donald Trump telefonou ao senhor Presidente da Républica Portuguesa para o agraciar pelo sucesso no combate à Covid-19.

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).