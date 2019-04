Stonehenge tem um toque português

Um estudo publicado na revista especializada Natura Ecology & Evolution, revelou que as populações que viviam na Península Ibérica povoaram as ilhas britânicas no neolítico, em 4 mil A.C.

Uma análise ao ADN de ossos de homens do neolítico encontrados na Grã-Bretanha, mostra semelhanças genéticas com os povos do neolítico que ocuparam a Península Ibérica.

Os povos peninsulares terão viajado via França e entrado nas ilhas provavelmente no sudoeste de Inglaterra, onde Stonehenge foi erigido. Consigo levaram a tradição de construir monumentos megalíticos, feitos com blocos de pedras, do qual Stonehenge faz parte.

As análises de ADN de investigadores de instituições britânicas como o Museu de História Natural ou o University College não encontraram registo da presença genética dos caçadores-recoletores britânicos nesta comunidade do neolítico estabelecida na Grã-Bretanha.