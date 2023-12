Stellantis quer que os seus funcionários também sejam acionistas

Desde a sua criação no início de 2021, a Stellantis tem estado empenhada em envolver os seus funcionários no sucesso da empresa de acordo com o pilar “Care” delineado no seu plano Dare Forward 2030. Em novembro, a empresa lançou o “Shares to Win”, o seu primeiro plano de compra de ações para empregados, um programa ambicioso de incentivo que permite que os funcionários se tornem acionistas da empresa em condições preferenciais.

Lançado inicialmente para 85.000 colaboradores em França e Itália entre 13 e 30 de novembro, o “Shares to Win” teve um grande sucesso, com um investimento total de cerca de 65 milhões de euros, incluindo 47 milhões de euros de investimento individual e 18 milhões de euros pagos pela Empresa, representando cerca de 4,4 milhões de ações adicionais detidas pelos colaboradores.

“O sucesso desta etapa do ‘Shares to Win’ em Itália e em França demonstra a confiança dos nossos trabalhadores no futuro sustentável da nossa empresa, apoiada pela execução do nosso plano estratégico Dare Forward 2030, o qual traça o caminho para alcançar as zero emissões líquidas de carbono até 2038 e criar valor para todas as nossas partes interessadas”, afirmou Xavier Chéreau, Chief HR & Transformation Officer. “Iniciado em França e em Itália, a nossa ambição é garantir que o maior número possível dos nossos valiosos colaboradores possa também tornar-se acionista da Stellantis num futuro próximo. Isto demonstra o nosso compromisso com o sucesso coletivo e a partilha da criação de valor, ao mesmo tempo que promove a coesão e o orgulho de pertencer à Stellantis”.

Um total de 22% dos trabalhadores elegíveis subscreveram este ano o “Shares to Win”, com um investimento individual de cerca de 2.470 euros.

Em França, 31% dos empregados da Stellantis elegíveis aderiram à iniciativa “Shares to Win “. Em Itália, a taxa foi de 13%, um resultado notável tendo em conta que se tratou da primeira aquisição de ações por parte dos trabalhadores oferecida aos ex-funcionários da FCA no país.

As condições preferenciais incluem:

– Sem subscrição mínima em França e a partir de uma ação subscrita em Itália

Acessível ao maior número de empregados

– Um desconto de 20% sobre o preço de referência das ações

A 10 de novembro, o preço de subscrição das ações “Shares to Win” de 2023 foi fixado em 14,52 euros em França e em Itália. O preço de referência das ações é igual ao preço médio de fecho das ações Stellantis na bolsa de valores de Milão entre 12 de outubro e 8 de novembro de 2023.

– Uma comparticipação de 100% da contribuição pessoal do trabalhador, até 1.000 euros brutos

Isto equivale entre 62 a 68 ações oferecidas pela Stellantis por cada 1.000 euros investidos pelo funcionário, dependendo da legislação em vigor no país.

Este plano de compra de ações pelos trabalhadores deve ser alargado a nível mundial, a partir do primeiro semestre de 2024, a 242.000 trabalhadores elegíveis em 18 países, de acordo com princípios orientadores de incentivo equivalentes.

Em seguida, em 2025, seria alargado a todos os países onde a Stellantis opera, logo que o contexto regulamentar e económico o permita.