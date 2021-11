Stellantis lança nova rede comercial

A Stellantis anunciou recentemente o lançamento da Stellantis &You, Sales and Services, a nova denominação comercial da rede própria de retalho da Stellantis, resultante da fusão, em fevereiro de 2021, da PSA Retail (divisão de retalho detida pelo ex-Groupe PSA), com os Motor Village (divisão de retalho detida pelo ex-FCA Group).

A nova denominação irá fomentar o sentido de pertença dos 11.300 colaboradores da Stellantis &You, Sales and Services e ajudará a apresentar a força da rede e a oferta específica aos clientes nos 12 países onde opera (Europa e Marrocos), sob uma única e ambiciosa bandeira.

Um novo mercado digital de última geração

O novo site é o balcão digital “One-Stop-Shop” onde os clientes irão encontrar a oferta completa de Stellantis &You, Sales and Services, abrangendo viaturas novas e usadas, serviços de pós-venda e aluguer, em apenas alguns cliques.

Também integra uma função de “e-reserva” simples, através da qual o cliente pode reservar uma viatura por um período de três dias. Estará disponível em França até 25 de novembro de 2021, alargando-se, progressivamente, aos restantes países.

O design do site mostra orgulhosamente o novo nome e identidade da Stellantis &You Sales and Services, adotando uma nova imagem que simboliza a total centralização no utilizador e o know-how da empresa, eixos-chave para o desenvolvimento desta nova plataforma digital topo de gama.

“O nosso novo nome tem um significado profundo e uma promessa aspiracional para os nossos colaboradores, em benefício dos nossos clientes”, disse Anne Abboud, Senior Vice-President, da Stellantis &You, Sales and Services. “Todos os nossos colaboradores estão ansiosos por servir os nossos clientes com excelência, com uma abordagem humana que caracteriza a qualidade de serviço de referência.”

Centrado nas pessoas para uma denominação aspiracional

A Stellantis &You, Sales and Services simboliza o facto de a entidade ser a “Divisão B2C” de excelência dentro da Stellantis. Evidencia também a abordagem centrada nas pessoas e no carácter humano” que a empresa pretende desenvolver na sua relação com os clientes e com os seus colaboradores, através dos canais físicos e digitais.

A escolha do nome, Stellantis &You, Sales and Services, expressa a vontade de liderar a distribuição automóvel em todos os locais onde opera, impondo-se como a referência em termos de qualidade de serviço e liderando o caminho para a inovação no sector.

Um roteiro ambicioso: antecipar as mudanças comportamentais do cliente e liderar a transição energética

Segunda maior empresa de distribuição automóvel da Europa, a Stellantis &You Sales and Services estabelece metas ambiciosas no seu caminho rumo a 2030, assentes em dois pilares estratégicos principais: antecipar e acompanhar as mudanças comportamentais do cliente e liderar a transformação energética.

A rede própria de retalho da Stellantis pretende atingir 25% das vendas online até 2030, assim como os melhores resultados best-in-class no domínio da “e-reputação”, para acompanhar os clientes nas suas novas formas de consumo.

A Stellantis &You, Sales and Services tem como objetivo melhorar as vendas e serviços em ambiente online e aumentar a sua rentabilidade em 50%, ao mesmo tempo que diminuirá a sua pegada física até ao final da década.

Para ir ao encontro das necessidades dos clientes atuais e satisfazer as esperanças das gerações futuras, a Stellantis &You, Sales and Services irá liderar a transição energética nas vendas e pós-venda ligadas à eletrificação das suas gamas de veículos, atingindo, entretanto, a neutralidade carbónica até 2030.