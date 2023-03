Steakhouse lisboeta entre melhores do mundo

No ranking do World’s Best Steak Restaurants, que todos os anos elege as melhores 101 steakhouses a nível mundial, só há uma presença portuguesa.

Depois de em 2022 ter conquistado a 50ª posição, a Sala de Corte, especializada em carne maturada, volta a entrar para a lista, tendo alcançado este ano o 34º lugar no ranking internacional. O primeiro lugar pertence à Parrilla Don Julio, em Buenos Aires, na Argentina.

O restaurante lisboeta, do chef Luís Gaspar, foi distinguido pela sua “excelente hospitalidade e muitos anos de experiência”, lê-se no website. “No menu, é possível encontrar diferentes cortes tentadores, oriundos principalmente da Península Ibérica, que são maturados na câmara de maturação do restaurante e depois cozinhados profissionalmente em carvão num forno Josper. Um endereço altamente recomendado”, acrescentam.

Luís Gaspar, que também tem o Pica-Pau e o Brilhante, mostra-se orgulhoso com a conquista. “Temos feito, em equipa, um trabalho de consolidação incrível e, obviamente, isso reflete-se na experiência gastronómica e no nosso reconhecimento internacional. A valorização das raças autóctones portuguesas e a proximidade com produtores locais elevou o nosso produto para outro nível”, diz o chef em comunicado. “Mantemos a nossa identidade gastronómica desde o primeiro dia, porém, a partir de agora, aumenta ainda mais a responsabilidade e o compromisso com o nosso ADN”, remata.