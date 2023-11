Startups portuguesas ligadas à saúde premiadas em Milão

No Distrito de Inovação de Milão (MIND), 40 startups europeias de ponta reuniram-se numa convergência única de três programas aceleradores de cuidados de saúde importantes na Europa do Sul, Central e Oriental. Com uma solução de bioengenharia promissora, a Orgavalue de Portugal ganhou os prestigiados prémios InnoStars, arrecadando 25.000€ em dinheiro inteligente, enquanto o 2.º lugar foi para a empresa portuense Beat Therapeutics.

Para ilustrar o sucesso do ecossistema de inovação em saúde português, equipas do país conquistaram os três primeiros prémios da RIS Innovation Call, destinada a apoiar projetos locais de saúde na fase de prova de conceito. As Grandes Finais do EIT Health InnoStars não se limitaram a apresentar inovações pioneiras, mas também a estabelecer ligações com potencial a fim de transformar os cuidados de saúde em toda a Europa.

Para permitir que os europeus tenham uma vida mais longa e saudável, o EIT Health – parte do European Institute of Innovation and Technology (EIT), um órgão da União Europeia – oferece vários programas de criação de empresas para apoiar startups nas áreas de biotecnologia, saúde digital, tecnologia médica e terapêutica na Europa. Estas iniciativas atendem às necessidades de startups em diferentes estágios de desenvolvimento – desde equipas em início de jornada até empresas estabelecidas que procuram investimento adicional.

Pela primeira vez, as finais de três programas-chave de criação de empresas: RIS Innovation Call, InnoStars Awards e Attract to Invest – adaptados para startups na Europa do Sul, Central e Oriental e operados pela EIT Health InnoStars – reuniram em novembro no Distrito de Inovação de Milão (MIND). Este evento, coorganizado pelo principal parceiro do EIT Health InnoStars, Synlab Italia, reuniu 40 startups promissoras no centro de inovação em saúde da Itália, capacitando-as a criar conexões significativas e a avançar suas soluções para o próximo nível.

Órgãos de bioengenharia e novas terapias contra o cancro

Um dos três programas, InnoStars Awards, foi concebido para apoiar startups em fase inicial na sua transição de protótipos/MVPs para produtos prontos para o mercado. Nos últimos oito anos, mais de 100 startups participaram nesta competição e mais de metade lançaram com sucesso os seus produtos no mercado. Este ano, o júri atribuiu o 1.º lugar nos Prémios InnoStars à Orgavalue entre os 10 finalistas.

Fundada por estudantes de medicina no Porto, a missão da Orgavalue é eliminar as listas de espera para transplante de órgãos. A empresa está a desenvolver um método único para a bioengenharia de órgãos humanos personalizados, descelularizando órgãos do doador e, em seguida, recelularizando a estrutura com células derivadas de pacientes. Isso poderia ajudar a reduzir o risco de rejeição do órgão transplantado e eliminar os resíduos de órgãos. O seu objetivo é chegar ao mercado até 2028, focando-se inicialmente nos transplantes de fígado, representando uma oportunidade de mercado de 8,8 mil milhões de euros.

“Apesar do progresso nas terapias médicas, a OMS estima que apenas 10% da necessidade mundial de transplante de órgãos está a ser satisfeita. Na UE, 40 pessoas morrem todos os dias devido a, e a cada 9 minutos uma pessoa é adicionada à lista de espera para transplante de órgãos, o que pretendemos eliminar”, afirmou o CEO e Fundador da Orgavalue, Rodrigo Val d’Oleiros e Silva. “Gostaria de agradecer a toda a minha equipa, bem como ao EIT Health InnoStars – ficámos em 2º lugar na Grande Final do EIT Jumpstarter do ano passado, um programa fundamental para pessoas com ideias inovadoras. Agora avançamos para o próximo nível, o que é uma prova do valor dos esforços do EIT Health e do seu apoio às empresas ao longo de toda a jornada de inovação.”

O segundo lugar nos Prémios InnoStars também foi para uma empresa portuguesa. Vinda do Porto, a BEAT Therapeutics está a abordar a profunda falta de opções de tratamento eficazes que afetam 1,7 milhões de novos pacientes diagnosticados todos os anos com cancros difíceis de tratar. A equipa desenvolveu e patenteou um novo agente antitumoral, BBIT20, que interrompe uma via vital nas células cancerígenas e inibe a reparação do seu DNA. Em modelos pré-clínicos, o BBIT20 apresenta eficácia 4 a 20 vezes maior em relação à quimioterapia e terapias direcionadas, com doses menores e perfil de segurança comprovado.

Mais histórias de sucesso ibéricas

O terceiro lugar foi para a empresa espanhola D-Sight, que desenvolveu uma nova abordagem terapêutica para as fases iniciais da retinopatia diabética (ESDR). Esta condição é a complicação mais comum do diabetes e a principal causa evitável de deficiência visual e cegueira na população em idade ativa em todo o mundo. Atualmente não existem tratamentos para ESDR, e os tratamentos para estágios avançados da doença são invasivos e apresentam diversos efeitos adversos. A solução da D-Sight, a administração de colírios de sitagliptina, promete uma opção de tratamento segura e económica.

As três melhores equipas receberam prémios de 25.000€, 15.000€ e 10.000€, respetivamente. Além disso, fazer parte da comunidade EIT Health oferece aos vencedores oportunidades de networking com os seus parceiros, prestadores de cuidados de saúde e investidores.

Durante a Grande Final em Milão, três outras startups obtiveram o reconhecimento dos respetivos júris. Os três primeiros lugares no RIS Innovation Call, que se destina a projetos locais de saúde para iniciarem as suas jornadas de inovação na fase de prova de conceito, foram garantidos por mais três startups portuguesas.

O primeiro lugar foi para a Gotech, uma equipa que desenvolve a primeira tampa de cateter totalmente integrada e ativada por luz de grafeno (Gocap) que previne continuamente infeções em pacientes em diálise.

A equipe por trás do Bactometer, um dispositivo magnético portátil para deteção e identificação rápida, precisa e económica de patógenos, garantiu o 2º lugar.

O último lugar no pódio foi ocupado pela Orgacancer, uma spin-off da Orgavalue, que trabalha em microdispositivos que recapitulam as estruturas de órgãos humanos vivos para promover modelos de doenças para o cancro e a regeneração.

Encontro de mentes em Milão

Na competição Attract to Invest, voltada para empresas mais maduras e com produtos já presentes no mercado, que procuram capital adicional, a MEBSTER saiu vitoriosa. A empresa checa está a desenvolver uma plataforma inovadora de exoesqueleto passivo, que permite a pessoas com deficiências nos membros inferiores, especialmente devido a lesões na medula espinal, voltarem a andar.

Para enfatizar a força do networking, os participantes do evento tiveram a oportunidade de votar nas suas startups favoritas e, coletivamente, optaram por conceder o InnoStars Community Award à equipa romena por trás do MoodZ, uma aplicação de smartwatch para melhorar a saúde mental interrompendo o sono REM. através de vibrações, conhecidas por reduzir transtornos de humor.

“A edição de 2023 da Grande Final InnoStars foi uma verdadeira celebração da sinergia empresarial e da inovação sem limites”, afirma Mónika Tóth, diretora do programa Regional Innovation Scheme (RIS) do EIT Health InnoStars. “Como EIT Health InnoStars, estamos entusiasmados por fazer parte da jornada dessas startups extremamente talentosas e serem reconhecidas por fazerem parte de nossa vasta comunidade de inovadores. Fazer conexões é tudo o que o EIT Health representa. Nos últimos quatro anos, recebemos mais de 1.000 candidaturas elegíveis para os nossos programas de criação de empresas e apoiamos cerca de 190 startups, que reuniram cerca de 40 milhões de euros de investimento externo e subvenções. Estamos confiantes de que os vencedores da edição deste ano irão aproveitar bastante bem o poder da rede.”