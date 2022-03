Startup portuguesa lança-se ao espaço

A Neuraspace desenvolveu uma plataforma avançada de monitorização de detritos espaciais com inteligência artificial (IA) para permitir operações em órbita seguras e sustentáveis.

Fundada em 2020, a startup tem como missão combater o lixo espacial. A empresa desenvolveu uma plataforma avançada de monitorização de detritos espaciais com inteligência artificial e plataforma de prevenção de colisões por satélite, para permitir operações em órbita seguras e sustentáveis.

A própria economia espacial está prestes a crescer de perto de 300 mil milhões para quase 1 bilhão de euros, alimentada pelo menor custo de acesso ao espaço, possibilitado pelo sucesso da diversificação de plataformas, e acelerado por várias operadoras bem financiadas que planeiam lançar dezenas de milhares de novos satélites, como refere a tech.eu.

Além do esperado aumento exponencial do número de satélites, estima-se que existam cerca de 1 milhão de objetos de detritos, com tamanhos entre 1cm e 10cm, em órbita terrestre. A probabilidade de colisões de satélites já está a aumentar drasticamente e assim continuará, tal como a consequente interrupção maciça de negócios e riscos de segurança.

Enfrentando este problema, a Neuraspace, com sede em Portugal, levantou 2,5 milhões de euros da Armilar Venture Partners. A empresa vai usar o financiamento para acelerar a comercialização da sua plataforma.

Nuno Sebastião, fundador da Neuraspace e cofundador e CEO do unicórnio Feedzai, afirmou que acredita “que muitos dos desafios enfrentados pela segurança e proteção do espaço hoje podem ser resolvidos aplicando muitas das lições que aprendemos ao transformar a Feedzai em uma empresa de bilhões de dólares. A Neuraspace fará pelo espaço o que a Feedzai está fazendo pelas finanças usando IA avançada e uma plataforma de operações de risco totalmente automatizada.”

Chiara Manfletti, diretora de operações da Neuraspace, acrescentou que o “objetivo é fornecer aos operadores de satélite a solução que os ajudará a desbloquear o valor extraordinário da economia do Novo Espaço. A Neuraspace ajudará a inaugurar uma nova era no espaço, e faremos isso junto com o ecossistema que queremos ver se desenvolver ao nosso redor”.

