Startup portuguesa está a revolucionar indústria têxtil

A startup portuguesa Corium Biotech, com sede na cidade do Porto, está a desenvolver “couro exótico” com recurso a tecnologia de agricultura celular. Segundo o Jornal T, especializado na indústria têxtil, esta iniciativa tem como intuito “acelerar a transição sustentável da indústria do luxo e da moda”.

“A indústria do luxo e da moda consome anualmente 800 mil metros quadrados de couro exótico proveniente de quintas de criação de animais exóticos e/ou de animais capturados no seu habitat natural de forma furtiva. Nesse sentido, esta inovação pretende dar resposta às necessidades desta indústria que procura matérias-primas inovadoras que respondam aos critérios mais exigentes de sustentabilidade, da indústria e dos seus consumidores”, explica a mesma fonte.

A Corium Biotech, fundada em 2020, venceu a competição portuguesa Climate Launchpad em 2022 e chegou à fase final de vários prémios de inovação tanto em Portugal como cá fora.