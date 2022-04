Startup portuguesa comprada por gigante britânica

A empresa portuguesa BiLD Analytics foi recentemente comprada pela líder europeia de serviços digitais Ascent. O intuito será criar um centro estratégico composto por talento nacional.

Integrada no portfólio da startup tecnológica “The Loop Co”, a BiLD Analytics é uma empresa de engenharia de dados, “business intelligence” e consultoria analítica. Será agora integrada na Ascent, como refere o Jornal de Negócios

Diogo Dias, um dos fundadores da start-up, não esconde o ânimo. “Estamos encantados por nos juntarmos à equipa da Ascent e podermos combinar a nossa experiência em engenharia de dados com a escala e maturidade da Ascent no desenvolvimento de soluções digitais, melhores práticas e metodologias. Fazer parte da Ascent permitir-nos-á continuar a desenvolver a nossa especialização em ecossistemas como o Azure e o Databricks, ao mesmo tempo que nos permite escalar mais rapidamente – e, naturalmente, estou entusiasmado com as novas oportunidades de carreira que isto traz às nossas equipas”, salienta o sócio-gerente da BiLD, que fará agora parte da equipa de liderança da Ascent.

Também a gigante inglesa mostra muito agrado em receber a BiLD Analytics no seu grupo, de acordo Stewart Smythe. “A seleção da BiLD foi uma decisão dependente do alinhamento da visão técnica e da qualidade da entrega. Nos últimos 12 meses, olhei para um grande número de empresas semelhantes em toda a Europa e a BiLD destacou-se realmente, tanto devido à profundidade das suas capacidades Azure e Databricks como à sua ambição e potencial de crescimento. Temos estado a trabalhar em parceria com eles há vários meses e estamos realmente impressionados com a qualidade do seu trabalho e das suas pessoas”, conclui o CEO.

