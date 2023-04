Startup de viagens Bounce escolhe Lisboa para nova sede

A Bounce, startup de travel tech que oferece um serviço de armazenamento de bagagem para turistas em cidades no mundo, anuncia a mudança da sua sede para Lisboa e o lançamento oficial de um novo escritório em São Bento com capacidade para 50 pessoas. A empresa conta com uma equipa de 55 colaboradores, 25 dos quais trabalham a partir de Lisboa, e pretende recrutar mais 15 colaboradores em Portugal até ao final do ano para as áreas de Engenharia, Growth, Data, Produto, Design e Vendas.

“Portugal foi para nós a escolha certa para a nova casa da Bounce por vários motivos,” refere Cody Candee, fundador e CEO da Bounce. “Primeiro, porque Lisboa está a tornar-se no próximo tech hub da Europa. O talento altamente qualificado que é formado no país, bem como o enorme volume de profissionais talentosos que se estão a mudar para cá e os incentivos do Governo ao investimento em startups e no setor tecnológico são fatores que contribuem fortemente. Segundo, porque é um país onde o turismo está em pleno crescimento e queremos acompanhar e contribuir para este crescimento do setor. E em terceiro, porque estamos a crescer e procuramos aumentar a nossa empresa com pessoas qualificadas que sabemos que Portugal tem para oferecer,” continua.

A Bounce compromete-se a dar liberdade aos turistas para embarcarem em experiências únicas e aventuras enquanto viajam, libertando-se do fardo das suas bagagens. Conveniente, simples e rápido – é um serviço ideal para quem está a viajar de mochila às costas, viajar para um evento (como por exemplo um festival ou conferência), para viagens de negócios, viagens rápidas de 24h e viajar em família. Basta aceder ao site, procurar o local mais próximo e deixar as malas em segurança. A empresa disponibiliza opções de armazenamento em mais de 1.500 cidades, com um total de 9.000 lojas, das quais 250 estão em Portugal.

“Lisboa é um dos principais destinos de turismo e por isso sentimos que era a cidade indicada para estarmos presentes através dos nossos serviços e com o novo escritório. Um viajante que passe por Lisboa e esteja a fazer check-in num Airbnb ou queira simplesmente aproveitar as suas últimas horas na cidade ou nas praias sem as suas malas – este é o nosso cliente típico e a cidade está cheia de pessoas assim,” acrescente Cody.

A partir da sua nova sede, a Bounce vai apostar fortemente na sua expansão e tem como objetivo chegar a todos os destinos principais de viagens no mundo nos próximos 12 meses.

A startup nasceu em São Francisco em 2019 e foi fundada por Cody Candee. Até à data de hoje, angariou cerca de 13M€ e conta com investidores como a Andreessen Horowitz, General Catalyst e Seabed VC.