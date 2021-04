START Esposende recebe os primeiros empreendedores estrangeiros

Recentemente certificada pelo IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, ao abrigo do programa StartUP VISA, a START Esposende já recebeu seis candidaturas de empreendedores provenientes de diversos países, tendo assinado hoje o primeiro contrato de incubação com uma empreendedora do Brasil, com Bacharelato em Direito, que vai desenvolver um projeto na área da digitalização de empresas.

Por via deste programa de acolhimento são recebidos e incubados na START Esposende empreendedores estrangeiros que pretendem desenvolver projetos de empreendedorismo e/ou inovação no território concelhio.

Pouco mais de um mês após a certificação do IAPMEI, já foram rececionadas seis candidaturas para o desenvolvimento de projetos nas seguintes áreas: Cultural e criativa; Saúde; TICE (Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica); Marketing; Turismo; e Digitalização. A incubadora de empresas do Município conseguiu, assim, cativar oito empreendedores – 5 homens e 3 mulheres, sendo que três são do Brasil, três do Irão, um da Ucrânia e o outro da Turquia. Com uma média de idades de 37 anos, estes empreendedores possuem uma experiência profissional média de 12 anos, sendo que o seu nível de formação vai desde o Bacharelato até o Pós-Doutoramento. As suas áreas de formação são tão diversas como Engenharia Civil, Artes cinéticas e turismo, Tecnologia de Informação (um possui especialidade em saúde), Ciência da Computação, Gestão e Administração e Direito.

“Esta procura por parte de empreendedores estrangeiros é por nós encarada com otimismo e satisfação, sendo reflexo do trabalho consistente e da aposta estratégica do Município”, refere o presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, notando que “a START Esposende assume um papel de extrema importância no acolhimento, enquadramento e apoio aos imigrantes empreendedores e seus projetos empresariais, desde a fase de criação à instalação, do arranque ao desenvolvimento”.

Localizada em pleno centro da cidade num edifício com valências modernas, a START Esposende dispõe de todas as condições para os empreendedores desenvolverem os seus projetos. Como Incubadora de Empresas, potencia o empreendedorismo e, enquanto Agência de Captação de Investimento, apoia empresários que tencionem expandir ou estabelecer-se no concelho, oferecendo um completo conjunto de serviços adequado às diferentes fases do processo de investimento. A par disto, disponibiliza espaços para quem pretenda trabalhar remotamente. Até ao momento já incubou 26 projetos dos quais 13 já se converteram em reais negócios. Além dos empreendedores a START Esposende acompanhou, com proximidade e até ao momento, mais de 120 empresários que expandiram os seus negócios, internacionalizaram ou que introduziram inovações no mercado.

Em atividade há cerca de dez meses, a START Esposende vai ser inaugurada oficialmente no próximo dia 29 de abril, em cerimónia que contará com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Correia Neves, sendo também inaugurado o Espaço Empresa.

