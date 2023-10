SRIJ ajuda jogadores a moderar comportamentos e dá dicas sobre jogo responsável

A autoridade do jogo está atenta a comportamentos de risco e atua em conjugação com as plataformas de apostas desportivas e casino online.

Recentemente, tem ganho destaque a problemática de comportamentos potencialmente viciantes associados ao jogo em Portugal. Apesar de certo foco mediático sobre as plataformas de apostas desportivas e casino online, é talvez nas raspadinhas que o problema se tem vindo a agudizar e a ganhar contornos de maior preocupação pública. De acordo com a RTP, um estudo do Conselho Económico e Social (divulgado em vários média) aponta que cerca de 100 000 pessoas possam apresentar sintomas de vício associado às lotarias instantâneas.

No mesmo sentido, as apostas desportivas fazem parte da vida de muitas pessoas, nomeadamente desde a legalização das apostas online em 2015. Porém, não há evidências de problemas de dimensão semelhante à das raspadinhas, mesmo agregando os utilizadores de casinos online. Tal acontece, em grande parte, pela monitorização das plataformas de jogo sobre os seus clientes e pela vigilância do SRIJ sobre o mercado.

O que é o SRIJ?

O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) é um organismo do Ministério da Economia (inserido na estrutura do Turismo de Portugal) cuja missão está bem expressa no seu nome. As plataformas de apostas desportivas e casino na internet são o seu foco e não surpreende que seja por vezes designado como “a ASAE do jogo”.

No seu site, o SRIJ alerta para possíveis sinais de adição, tais como a necessidade de jogar ou submeter apostas com “quantias de dinheiro crescentes”, a “preocupação frequente com o jogo” ou o ato de “mentir para dissimular” o quanto se joga. Pedir dinheiro emprestado para jogar ou apostar será também, seguramente, um sinal de alarme quer para a própria pessoa, quer para quem a rodeia.

O SRIJ inclui também uma página de autoavaliação e destaca as medidas extra que se podem tomar, desde o acompanhamento pela Linha Vida e pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) do Ministério da Saúde, até à medida de autoexclusão. Nela, o jogador ordena às casas de apostas e casinos que impeçam o seu acesso futuro às respetivas plataformas. A autoexclusão é uma medida prevista na lei e que o SRIJ acompanha com atenção.

Plataformas de jogo em expansão

É essencial que as autoridades estejam atentas a estes fenómenos, pois o potencial para casos de dependência é cada vez maior. Não por inércia ou dolo das casas de apostas e casinos (pelo menos no que toca às plataformas legais, que devem observar as regras de jogo responsável previstas na lei), mas pelo simples aumento do número de utilizadores.

De acordo com o relatório de atividade do 1.º trimestre de 2023 do SRIJ, ocorreram cerca de 237 mil novos registos de clientes. Embora seja uma queda de 21% em relação ao trimestre anterior, mantém-se a tendência de subida e de captação de novos utilizadores de casinos e casas de apostas.

Os números estão de acordo com uma tendência global de crescimento que se tem verificado com especial incidência desde 2017, demonstrando a popularidade das casas de apostas e casinos online enquanto opções de entretenimento. A receita bruta das plataformas de apostas e casino praticamente quadruplicou entre 2019 e 2023, passando de cerca de 50 milhões de euros por trimestre para cerca de 200 milhões, refletindo a adesão dos utilizadores.