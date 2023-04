Sporting volta às vitórias frente ao Guimarães

O Sporting derrotou o Vitória de Guimarães por 2-0, com dois golos numa segunda parte que dominou do princípio ao fim, e regressou aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, no encerramento da 29.ª jornada.

Depois de uma primeira metade lenta, com várias interrupções, em que o ascendente territorial ‘verde e branco’ esbarrou na solidez defensiva do Vitória, a equipa lisboeta abriu o marcador ao minuto 47, num remate de fora da área de Pedro Gonçalves, o seu melhor marcador no campeonato – 15 golos –, e fechou as contas ao minuto 90+3, pelo suplente Arthur Gomes.

Após a derrota com a Juventus, em Itália, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, e os empates com Arouca (1-1), para a I Liga, e na segunda mão com a ‘Juve’ (1-1), a equipa treinada por Rúben Amorim voltou a vencer e soma 61 pontos, menos sete do que o terceiro classificado, Sporting de Braga, enquanto os vimaranenses, há seis jogos sem vencer, ocupam o sétimo lugar, com 41.

Com Matheus Reis no lugar de Gonçalo Inácio no trio defensivo e Chermiti em vez de Trincão no ataque, face à igualdade com a Juventus, o Sporting teve mais bola na primeira parte, circulou-a no meio-campo adversário, mas errou quase sempre na decisão ao chegar à área vitoriana.

Os ‘leões’ criaram perigo junto à baliza vimaranense aos cinco minutos, num lance em que Coates amorteceu para o remate de Diomande junto à marca de grande penalidade, agarrado por Celton Biai, e repetiram a ameaça ao minuto 23, numa bola de Esgaio intercetada por Mikel Villanueva, um dos regressos à equipa titular dos anfitriões.

Com Ibrahima Bamba, Janvier, Mikey Johnston e André Silva também de volta aos titulares, os vitorianos revelaram-se cada vez mais sólidos na defesa à medida que o cronómetro avançou, mas sentiram dificuldades na frente, à exceção de um par de livres indiretos que provocaram calafrios na área ‘verde e branca’.

Apesar da escassa produção ofensiva, o Vitória introduziu a bola na baliza ‘leonina’ ao minuto 45+1, num encosto de André Silva em resposta a lance individual de Rúben Lameiras, mas o árbitro Luís Godinho anulou o lance após indicação de fora de jogo por parte do videoárbitro. Decidiram sete centímetros.

A abrir a segunda parte, o Sporting também marcou, mas a contar: na sequência de um ataque desenhado a toda a largura do terreno, Pedro Gonçalves viu a bola à mercê no corredor central, ainda fora da área, e colocou-a, rasteira, com a ajuda de um desvio, junto ao poste esquerdo, deixando Celton Biai sem reação.

O tento galvanizou a equipa de Alvalade, que partiu para 20 minutos de supremacia incontestável, traduzidos num remate de Chermiti defendido a dois tempos pelo guardião vitoriano e em dois cruzamentos tensos de Nuno Santos sem sequência afinada.

Os vimaranenses reapareceram em jogo ao minuto 65, com as entradas de Tomás Händel e Nélson da Luz, que logo ‘abanou’ o jogo num lance individual, mas raramente colocaram à prova Adán, com os ‘leões’ a controlarem a partida até ao final.

Depois de Pedro Gonçalves e Morita terem criado oportunidades e de Coates ter-lhe visto um golo ser anulado no último quarto de hora, Arthur Gomes sentenciou o encontro com um remate cruzado, no qual Celton Biai foi mal batido.