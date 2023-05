Sporting vence Marítimo com reviravolta no final

O Sporting venceu hoje o Marítimo 2-1, com uma reviravolta na reta final da partida, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite se manter na corrida ao terceiro lugar da prova.

Num jogo com final muito conturbado, com um golo invalidado aos insulares, aos 90+7, e com a expulsão do guarda-redes ‘leonino’ Adán, o Marítimo esteve muito cedo em vantagem, com um tento de Vítor Costa, aos 10 minutos, mas o Sporting protagonizou a reviravolta nos instantes finais, primeiro com um golo na própria baliza de Matheus Costa, aos 85, e depois através do defesa central Coates, aos 90+3.

Depois de ter validado inicialmente o golo a Riascos, aos 90+7, causando muitos protestos ‘leoninos’ e a expulsão, por segundo amarelo, de Adán, o árbitro, depois de analisar o lance alertado pelo VAR, reverteu a decisão, causando desta vez muitos protestos aos insulares.

Com esta vitória, o Sporting mantém o quarto posto, com 70 pontos, menos um do que o Sporting de Braga, terceiro e que no domingo recebe o lanterna-vermelha Santa clara, enquanto o Marítimo continua no antepenúltimo lugar e em posição de play-off, com 23 pontos, a distantes cinco do Estoril Praia, primeira equipa fora da zona de perigo, com mais três do que o Paços de Ferreira, primeira equipa em zona de despromoção, e mais quatro do que o Santa Clara, último.