Sporting vence em Guimarães com desacatos à mistura

O Sporting derrotou o Vitória de Guimarães por 3-1, ao consumar a reviravolta na segunda parte, etapa em que subiu de rendimento, num jogo intenso, referente à 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O golo de Oscar Estupiñán, aos 23 minutos, adiantou os vimaranenses, mas o penálti de Sarabia (45+1) igualou a partida em cima do intervalo, precedendo uma segunda metade marcada pelo crescimento exibicional dos ‘leões’, ‘coroada’ com os golos de Paulinho (70) e de Marcus Edwards (90+8), e ainda pelos desacatos na bancada nascente do Estádio D. Afonso Henriques, com uma consequente interrupção de cinco minutos.

Com este triunfo, a equipa treinada por Rúben Amorim soma 67 pontos e mantém-se no encalço do líder FC Porto, que tem 70 e joga no domingo frente ao Boavista, enquanto a formação de Guimarães vê interrompida uma série de duas vitórias consecutivas e mantém, por ora, o sexto lugar, com 36.

Com as alas renovadas face ao triunfo sobre o Moreirense (2-0), já que Esgaio e Sarabia ocuparam o lado direito, em vez de Pedro Porro e Marcus Edwards, e Nuno Santos no esquerdo, recuando Matheus Reis para a defesa, os ‘leões’ trocaram a bola com acerto nos primeiros minutos, obrigando o adversário a ‘correr’ muito para garantir as marcações.

Organizados num 5x4x1 em modo defensivo, com Alfa Semedo no meio dos centrais Jorge Fernandes e Abdul Mumin, os vimaranenses tentaram ‘ferir’ o Sporting com ‘arrancadas’ repentinas quando ganhavam a bola no ‘miolo’ e, a partir dessa estratégia, remataram pela primeira vez ao minuto 11, por Rochinha, para defesa incompleta de Adán.

Ambas as balizas pareciam sujeitas a ‘calafrios’ mal havia um desequilíbrio, como aconteceu por duas vezes ao minuto 22, na área vitoriana, com Sarabia a rematar para defesa de Bruno Varela num dos lances e a receber mal uma desmarcação de Coates, que permitiu ao guarda-redes vitoriano agarrar a bola quando estava isolado.

No minuto seguinte, o Vitória fez nova incursão rumo à área ‘verde e branca’ e marcou, com Oscar Estupiñán a fazer uma rotação sobre Coates e a bater Adán com um desvio rasteiro fora do alcance.

Os comandados de Rúben Amorim reagiram prontamente, com Slimani a rematar para nova defesa de Bruno Varela, antes de Abdul Mumin derrubar Paulinho e de ver o cartão amarelo, num lance muito contestado pelo público no Estádio D. Afonso Henriques e ainda pelo treinador vitoriano, Pepa, expulso pelo árbitro Fábio Veríssimo ao minuto 27.

A partir daí, a tensão em redor do jogo cresceu até à grande penalidade assinalada a favor do Sporting, por mão na bola de Alfa Semedo após remate de Gonçalo Inácio, aos 42 minutos, com Pablo Sarabia a converter o ‘castigo máximo’, já depois da expulsão do preparador físico dos minhotos, Pedro Oliveira.

Apesar da contrariedade em cima do intervalo, a equipa de Guimarães dominou os primeiros 10 minutos da segunda parte, com um remate perigoso de Oscar Estupiñán, antes da entrada de Pedro Gonçalves para o lugar de Slimani mudar a ‘face’ dos lisboetas e do jogo.

A partir daí, os ‘leões’ associaram-se melhor, criaram mais linhas de passe junto à área contrária e Paulinho ameaçou o golo por duas vezes, aos 57, num ‘chapéu’ por cima, e aos 63, numa defesa por instinto de Bruno Varela, antes de ‘selar’ a reviravolta, numa tabela muito bem construída e finalizada com o passe atrasado de Pedro Gonçalves.

Depois da paragem de cinco minutos, face aos desacatos na bancada nascente inferior, que levou a uma carga policial sobre os adeptos vitorianos aí localizados, a equipa minhota reagiu e ‘encostou’ o Sporting à sua área, embora sem qualidade suficiente na decisão para criar oportunidades claras.

Incapaz de empatar, o Vitória ainda sofreu o terceiro golo pelo extremo que vendeu ao Sporting no mais recente mercado de transferências de janeiro: Marcus Edwards enquadrou-se com a baliza de fora da área e atirou ao ângulo superior direito para um golo vistoso.