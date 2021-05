Sporting vence e mantém seis pontos de vantagem

O líder Sporting repôs em seis pontos a vantagem sobre o perseguidor FC Porto, que no sábado venceu o Famalicão (3-2), com um triunfo por 2-0 sobre o lanterna-vermelha Nacional, para a 30.ª jornada da liga de futebol.

Os ‘leões’ só aos 83 minutos, por Feddal, conseguiram derrubar a muralha defensiva do Nacional, entretanto reduzido a 10, com a expulsão de Alhassan, aos 67, e alcançaram a tranquilidade com um golo de Jovane Cabral, aos 90+2, de penálti.

O Sporting passa a somar 76 pontos na liderança do campeonato, mais seis do que o FC Porto (segundo) e 10 do que o Benfica (terceiro), enquanto o Nacional mantém-se no 18.º e último lugar, com 24 pontos, mas ainda na luta pela permanência.

Portimonense e Rio Ave empataram a zero, aumentando as séries de jogos sem vencer.

Os vila-condenses, que não vencem há oito encontros, seguem na 15.ª posição, com 31 pontos, dois pontos acima do Boavista, que ocupa o lugar de acesso ao ‘play-off’ de manutenção.

O Portimonense, sem triunfar há três encontros, está no 10.º lugar, com 34 pontos.

Em Ponta Delgada, o Boavista cedeu um empate nos descontos em casa do Santa Clara (3-3) e desperdiçou a oportunidade de igualar o Famalicão (15.º), mantendo-se em lugar de acesso ao ‘play-off’ de manutenção.

Alberth Elis, aos 17 e 75 minutos, e Marco Pereira, aos 69, na própria baliza, fizeram os golos dos ‘axadrezados’, que somaram o terceiro jogo sem vencer, enquanto Lincoln, aos 45, Carlos Júnior, aos 50, e Fábio Cardoso, aos 90+4, marcaram para os açorianos.

O Santa Clara, que não vence há quatro encontros, segue tranquilo no sétimo lugar, com 37 pontos, enquanto o Boavista ocupa o 16.º lugar – que dá acesso ao ‘play-off’ de permanência -, com 29 pontos, apenas com dois de vantagem sobre o Farense (17.º).

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, Gil Vicente e Farense empataram 0-0, num encontro em que as equipas dividiram os períodos de supremacia e teve ocasiões de golo para ambos os lados.

Os ‘galos’ seguem na 13.ª posição, com 32 pontos, com três de vantagem sobre o Boavista (16.º, que obriga a um ‘play-off’ de manutenção), enquanto os algarvios ocupam o 17.ª, em plena zona de descida, com 27 pontos.