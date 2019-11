Sporting segura quarto lugar, Boavista ainda não perdeu

O Sporting venceu em Paços de Ferreira, por 2-1, e manteve o quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, competição que continua a ter uma equipa sem derrotas à nona jornada, o Boavista.

Depois de quatro empates consecutivos, os ‘axadrezados’ derrotaram por 2-0 o Sporting de Braga, pelo que passam a ter três vitórias e seis pontos na prova, mantendo o sexto lugar.

O topo da classificação estava definido desde quarta-feira, com Benfica (24 pontos), FC Porto (22) e Famalicão (22), mas a luta pelo quarto lugar estava ‘acesa’, entre o Vitória de Guimarães, que somou 15 pontos ao golear por 5-0 o Belenenses SAD, na quarta-feira, e o Sporting, que iniciou a jornada com 14.

A equipa orientada por Silas superou o desafio na ‘capital do móvel’ pela margem mínima, mas que é o suficiente para chegar aos 17 pontos, a sete do seu ‘eterno rival’.

Luiz Phellype, um antigo jogador pacense, adiantou o Sporting, aos 11 minutos, e fez questão de não festejar o golo à antiga equipa.

Douglas Tanque saiu do banco para empatar para o Paços, aos 74 minutos, e depois Luiz Carlos ‘estragou’ a recuperação da formação da casa, com uma mão desnecessária na área, sancionada com o penalti que Bruno Fernandes marcou, com grande frieza e eficácia.

O Paços de Ferreira permanece no 17.º e penúltimo lugar, com cinco pontos, um abaixo da linha de despromoção.

Quem prossegue uma época totalmente irregular é o Sporting de Braga – muito bom na Liga Europa, nada disso na I Liga, e permanece a meio da tabela (10.º lugar), com saldo negativo de golos, agravado com o 2-0 de hoje no Bessa.

Rafael Costa, aos seis minutos, e o angolano Mateus, aos 90+3, assinaram os golos, que mantiveram a equipa portuense no sexto lugar, continuando a ser a única sem derrotas no campeonato.

Com esta derrota, os bracarenses, que tinham vencido os últimos dois encontros, param o que parecia ser uma recuperação consistente e descem ao 10.º lugar, ultrapassados pelo Santa Clara, que também jogou hoje.

Os açorianos empataram 1-1 na receção ao Vitória de Setúbal – golos de Osama Rashid para os insulares, aos seis minutos, e Bruno Pires para os sadinos, aos 12.

O campeonato regressa já no sábado, com o Benfica-Rio Ave. No programa de domingo estão, entre outros jogos, o FC Porto-Aves, Tondela-Sporting e Sporting de Braga-Famalicão.