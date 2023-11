Sporting segura liderança da liga em jogo de reviravoltas

O Sporting respondeu à reviravolta do Estrela da Amadora com outra reviravolta, triunfando por 3-2 num duelo frenético da 10.ª ronda da I Liga de futebol, que mantém os ‘leões’ na liderança isolada antes do dérbi.

Daniel Bragança, aos 33 minutos, meteu o Sporting em vantagem, mas, já na segunda parte, o Estrela da Amadora colocou-se na frente com os golos de Leo Jabá, aos 50, de grande penalidade, e Kikas, aos 55. No entanto, a formação ‘verde e branca’ alcançou a recuperação e os três pontos, por intermédio de Edwards, aos 71, e Paulinho, aos 79.

Na ronda que antecede o dérbi lisboeta entre os dois primeiros classificados da I Liga, o Sporting chegará ao Estádio da Luz com 28 pontos, contra os 25 do Benfica, tendo o FC Porto, terceiro colocado, mantido os 22 pontos, face ao desaire com o Estoril Praia. Já o Estrela da Amadora mantém a nona posição com que iniciou esta jornada, com 11.

Adán, Coates, Hjulmand, Edwards e Pedro Gonçalves regressaram ao ‘onze’ inicial do Sporting, em relação ao triunfo a meio da semana para a Taça da Liga com o Farense (4-2), nos lugares de Franco Israel, St. Juste, Gonçalo Inácio (em risco de falhar o dérbi frente ao Benfica, com quatro amarelos na I Liga), Trincão e Paulinho, respetivamente.

Já o Estrela da Amadora apresentou-se com três mexidas, comparativamente à vitória diante do Famalicão (1-0), da derradeira ronda – entraram Jean Felipe, João Reis e Léo Cordeiro e saíram Hevertton Santos, Vitó e Kikas -, utilizando algumas nuances táticas.

Numa postura mais defensiva e cautelosa na abordagem a este jogo, os amadorenses conseguiram dificultar a progressão ofensiva do Sporting, que assumiu o controlo do duelo, como seria de esperar, mas falhava na concretização de oportunidades de golo.

Edwards teve nos pés o primeiro remate enquadrado, aos oito minutos, para defesa de António Filipe, e Daniel Bragança, logo depois, ficou a queixar-se de uma cotovelada de Gaspar na sua face, mas, apesar dos protestos das bancadas, o árbitro mandou seguir.

Durante os primeiros 30 minutos, o Sporting foi incomodando, a espaços, a baliza dos ‘tricolores’, mas sem grande sucesso, até que Daniel Bragança, aos 33, atirou em zona frontal e de primeira para o golo inaugural, num belo remate após passe de Gyökeres.

Diomande, mal posicionado, permitiu que Leo Jabá disparasse em velocidade rumo à baliza ‘leonina’ em posição legal, mas, completamente isolado, viu Adán efetuar uma boa ‘mancha’, negando uma reação imediata do Estrela da Amadora ao tento sofrido.

Edwards ainda ameaçou o 2-0 antes do intervalo, mas atirou contra um adversário, a intercetar uma bola que levava muito perigo, e a segunda parte iniciou-se com um Estrela da Amadora transfigurado, pois Sérgio Vieira abdicou de um defesa, Mansur, de forma a introduzir finalmente um ponta de lança de raiz (Kikas), o que surtiu efeito imediato.

Ao tentar impedir um cruzamento de Leo Jabá, que recebeu uma bola longa e voltou a partir em velocidade, Coates jogou a bola com o braço e o Estrela da Amadora dispôs de uma grande penalidade, que o próprio brasileiro apontou, aos 50, para a igualdade.

Os ‘leões’ procuraram reagir de imediato e Daniel Bragança voltou a ficar com a bola à sua mercê na entrada da área, mas desta vez o remate saiu ao lado, e foram mesmo os estrelistas a operar a reviravolta em cinco minutos, através do recém-entrado Kikas, a receber uma excelente assistência de Leo Jabá, aos 55, ‘gelando’ o recinto do Sporting.

Face à enorme contrariedade, e já após Hjulmand ficar perto do golo, Rúben Amorim efetuou uma tripla substituição, com as entradas de St. Juste, Gonçalo Inácio e Trincão, nos lugares de Coates, Matheus Reis e Ricardo Esgaio, alterando um pouco o esquema.

A abordagem ‘ultra-atacante’ do Sporting efetivou-se aos 64 minutos, quando Daniel Bragança deu lugar a Paulinho, e a turma ‘verde e branca’ resgatou o empate através de uma fantástica jogada individual de Edwards, que fintou vários adversários, aos 71.

Graças a uma pressão sufocante, o Sporting respondeu ‘na mesma moeda’ e também concluiu uma nova reviravolta em poucos minutos, por intermédio do recém-entrado Paulinho, que, de cabeça, respondeu ao cruzamento milimétrico de Edwards, aos 79.

Numa emocionante partida de futebol, que também contou com muito tempo útil de jogo, o Sporting podia ainda ter dilatado a vantagem, mas uma monumental defesa de António Filipe susteve um não menos impressionante disparo de Pedro Gonçalves, aos 82, e Gyökeres, que hoje ficou ‘em branco’, atirou ao lado, já no período de descontos.