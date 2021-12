Sporting renova com Palhinha

O médio João Palhinha renovou esta sexta-feira o contrato que o liga ao Sporting até 30 de junho de 2026.

Palhinha, de 26 anos, regressou ao Sporting em 2020/21, depois de duas épocas de empréstimo ao Sporting de Braga e de passagens por Belenenses e Moreirense, após concluir nos ‘leões’ a formação iniciada no Alta de Lisboa e no Sacavenense.

“É mais um objetivo cumprido, com muito mérito, esforço e sacrifício. É o meu sexto contrato desde que cheguei ao Sporting com 17 anos. Já lá vão quase 10 anos e a verdade é que o tempo passa a correr. Sempre acreditei, mas jamais esperei fazer este trajeto. A renovação é o reconhecimento por parte da estrutura do meu valor e trabalho”, afirmou Palhinha, citado pelo clube.

Campeão nacional na época passada, o médio conquistou ainda uma Supertaça Cândido Oliveira e duas da taças da Liga, contando 12 internacionalizações e dois golos, tendo estado na fase final do Euro2020.

O médio tinha renovado contrato até 2025 em outubro de 2020, quando já estava definida a cláusula de rescisão em 60 milhões de euros (ME).