Sporting regressou às vitórias

O Sporting consumou hoje o regresso às vitórias, ao vencer o Estoril Praia, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Ao intervalo, o conjunto de Alvalade já vencia pela margem mínima, com um golo de Pedro Gonçalves (40 minutos), com Matheus Reis (76) e Pablo Sarabia (80) a darem um maior relevo à superioridade dos ‘verde e brancos’, mais acentuada após a expulsão do ‘canarinho’ Raúl Silva.

As duas equipas procuravam retomar os caminhos do sucesso, com os ‘leões’ a virem de uma goleada frente ao Manchester City (5-0), na Liga dos Campeões e o Estoril Praia a procurar a segunda vitória seguida depois de uma série de sete encontros sem vencer.

Mesmo sem os habituais titulares Sebastián Coates e João Palhinha, nem Ricardo Esgaio e Tabata, todos castigados, o Sporting procurou desde cedo ser dominador e o primeiro exemplo surgiu num remate de meia distância de Pedro Gonçalves, que passou por pouco ao lado, aos sete minutos.

O Estoril Praia mantinha-se seguro, com base numa fórmula ‘para grandes’, com Loreintz Rosier a recuar para terceiro central a defender e a subir para a sua posição de médio defensivo quando a equipa atacava.

Sem conseguir furar a muralha ‘amarela’, o Sporting tentou o jogo exterior, como foi exemplo um remate de Porro, aos 29 minutos.

A pressão sportinguista tornou-se sufocante nos minutos finais da primeira parte e esse esforço traria frutos para o conjunto de Alvalade aos 40 minutos, através de uma recarga oportuna de Pedro Gonçalves a uma defesa incompleta de Dani Figueira a um primeiro remate de Pablo Sarabia.

A perder o treinador do Estoril Praia lançou, ao intervalo, João Gamboa para junto de Vital e Ferraresi, que, ‘amarelado’, acabou por ser substituído por Raul Silva aos 60 minutos.

O central brasileiro, recrutado ao Sporting de Braga em janeiro, esteve apenas quatro minutos em campo, ao ser expulso, após entrada dura sobre Porro, detetada pelo videoárbitro.

A diferença numérica acentuou a superioridade do Sporting, que antes já se verificava, com os campeões nacionais a chegarem ao segundo golo aos 76 minutos: excelente combinação entre Paulinho e Matheus Reis, com o avançado português a servir, com um toque de calcanhar, o ala brasileiro, que invadiu a área estorilista e atirou de forma potente.

Seguiram-se ocasiões de perigo, com remates de Paulinho, ao lado, e Matheus Reis, para defesa apertada do guarda-redes do Estoril, ambos aos 77, deixando sinais de que o terceiro golo podia chegar.

Aos 81 minutos, esse golo acabaria por chegar, num grande momento de espetáculo, desta feita proporcionado por Sarabia, que, a partir da direita, fletiu para dentro e armou um remate em arco sem hipóteses de defesa.