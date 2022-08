Sporting recebeu e bateu Rio Ave

Dois golos de Pedro Gonçalves e outro de Matheus Nunes deram a vitória ao Sporting (3-0) na receção ao Rio Ave, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Pedro Gonçalves inaugurou o marcador, aos 36 minutos, e selou-os, aos 75. Matheus Nunes, aos 67, também fez o gosto ao pé.

Na ronda inaugural da I Liga, Sporting e Rio Ave não conseguiram estrear-se com vitórias. Os vice-campeões nacionais empataram com o Braga, por 3-3, enquanto os vilacondenses saíram derrotados na receção ao Vizela (1-0).

Ainda antes de o jogo começar, o minuto de silêncio em homenagem a Fernando Chalana transformou-se numa monumental salva de palmas no Estádio José Alvalade, sinal de reconhecimento e admiração pela personalidade e postura do ex-futebolista do Benfica falecido esta semana.

O último triunfo do Sporting em Alvalade frente ao Rio Ave remontava à temporada 2018/19 (3-0). Desde então perdeu por duas ocasiões em 2019/20, uma delas para a Taça da Liga, e empatou em 2020/21 (1-1), época em que os forasteiros desceram para a II Liga.

Esta noite, o Rio Ave acabou por ser uma presa demasiado fácil para um Sporting, que sem ter feito um jogo brilhante, chegou para a encomenda. Contudo ficou claro que a formação de Alvalade tem de melhorar (muito) no capítulo da decisão e no da finalização, já que terminou o jogo com 20 ocasiões de golo e apenas 6 enquadradas.

Como era esperado, os comandados de Rúben Amorim entraram mais fortes no jogos, a controlar o domínio de bola, mas mostravam alguma dificuldade para encontrar espaços na defesa do Rio Ave.

A primeira ocasião de golo surgiu aos 25 minutos, quando Marcus Edwards furou pela direita, convergiu para posição frontal, mas rematou ligeiramente por cima.

Aos 27 minutos foi Francisco Trincão que rematou à trave e, aos 36, Pedro Gonçalves colocou o Sporting a vencer, encostando o pé direito à bola em cima da linha de golo depois do cruzamento de Marcus Edwards.

As dificuldades do Rio Ave a assumir-se no jogo eram tantas que chegaram ao intervalo sem ter feito um único remate à baliza de Antonio Adán, tendo registado apenas 37% de posse de bola.

A abrir a segunda parte, Pedro Gonçalves, servido por Matheus Reis, rematou ligeiramente ao lado do poste esquerdo da baliza a cargo de Jhonatan Luiz.

Totalmente balanceado para o ataque e sem grandes problemas defensivos, o Sporting viria a fazer o 2-0, aos 67 minutos. Matheus Nunes recebeu a bola de Matheus Reis, e sem soluções para passar a bola rematou de fora da área, a bola saiu muito tensa, não dando qualquer hipótese ao guarda-redes Jhonatan Luiz.

Se até aqui a defesa do Rio Ave ia respondendo positivamente às solicitações dos ‘leões’, a partir do 2-0 ruiu. A entrada de João Ferreira, para o lugar de Costinha, deixou à deriva a última linha vilacondense.

Para além de ter visto o cartão amarelo dois minutos depois de ter entrado, o seu mau posicionamento em campo deixou Pedro Gonçalves em posição regular, aos 75 minutos, depois de assistido por Francisco Trincão, quando fez o 3-0.

Aos 80, Pedro Gonçalves ‘imitou’ Trincão e rematou à trave, não tendo o resultado sofrido alteração até ao apito final do árbitro bracarense Manuel Mota.