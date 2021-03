Sporting quase escorregou em Tondela mas mantém invencibilidade

O Sporting venceu este sábado em Tondela por 1-0, graças a um tento de Tiago Tomás aos 81, na 23.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, que os ‘leões’ lideram de forma invicta.

O tento do jovem avançado, após Pedro Gonçalves lhe passar a bola ao receber um cruzamento de Nuno Mendes, permitiu desbloquear uma partida difícil para o líder, que agora tem 12 pontos de vantagem para o segundo classificado Sporting de Braga.

Os ‘arsenalistas’ só jogam na segunda-feira, num dérbi minhoto em casa do Famalicão, com os ‘leões’ a adiantarem-se na frente e a manterem a invencibilidade na Liga, num campo onde tinham perdido as duas últimas deslocações.

Os lisboetas ultrapassaram já o pecúlio alcançado em 2019/20, quando terminaram a época no quarto lugar com 60 pontos, e somaram a 19.ª vitória, quando na época transata lograram apenas 18.

Quanto aos beirões, esta foi a segunda derrota seguida, seguindo no 11.º posto com 24 pontos, cinco a mais em relação aos lugares de descida.

No Estádio da Luz, o Benfica somou a terceira vitória seguida no campeonato com um 2-0 aplicado ao ‘aflito’ Boavista, que vinha de um 3-0 ao Famalicão e voltou às derrotas.

Para isso muito contribuiu a expulsão do defesa nigeriano Chidozie logo aos oito minutos, com uma falta a cortar um ataque perigoso, em cima da área ‘axadrezada’, com as ‘águias’ a dominarem por completo o resto do jogo.

Para o ‘bis’ do suíço Seferovic, que decidiu a partida, contribuiu uma exibição inspirada de Diogo Gonçalves, que assistiu o avançado para os dois golos: encontrou-o primeiro aos 42 e, no segundo tempo, cruzou para cabeceamento certeiro (52).

As ‘águias’, quartas classificadas, igualaram o FC Porto, terceiro classificado, com 48 pontos. Os ‘dragões’, campeões em título, só jogam no domingo na receção ao Paços de Ferreira, quinto.

Quanto aos ‘axadrezados’, ocupam o 15.º lugar, um acima do posto que dá lugar a ‘play-off’ de manutenção, mas ainda podem cair para zona de descida, uma vez que Famalicão e Gil Vicente ainda não jogaram.

Nos Açores, o Santa Clara recuperou da derrota em Alvalade (2-1) com um 2-0 aplicado ao 12.º classificado Portimonense, com Carlos Júnior a ‘brilhar’, ao assistir Rui Costa, aos 13, e fazer ele mesmo o segundo, aos 90+2.

Os micaelenses subiram ao sétimo lugar à condição, com 31 pontos, ultrapassando o Moreirense, que no domingo recebe o Rio Ave, enquanto os algarvios têm 23, quatro acima dos lugares de descida.

No primeiro jogo do dia, o Belenenses SAD foi a Faro vencer por 1-0, cortesia de um tento de Miguel Cardoso (78), e regressou às vitórias, ocupando agora o 10.º lugar, com 25 pontos.

O primeiro triunfo fora de casa dos ‘azuis’ desde a primeira jornada condenou os algarvios a um quinto jogo seguido sem ganhar, com o Farense no 16.º lugar, com 19, suscetível a cair para último, mediante o que fizerem Gil Vicente e Famalicão nesta ronda.

Além do FC Porto-Paços de Ferreira, domingo jogam-se o Moreirense-Rio Ave e o Vitória de Guimarães-Gil Vicente, com o Famalicão-Sporting de Braga a encerrar a ronda na segunda-feira.