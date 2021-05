Sporting primeiro bicampeão europeu de hóquei

O Sporting conquistou hoje a Liga Europeia de hóquei em patins pela terceira vez, a segunda consecutiva, ao vencer o FC Porto, por 4-3, após prolongamento, na final disputada no Luso.

Os ‘leões’ revalidaram o título conquistado também frente aos ‘dragões’, com golos de Toni Pérez e Gonzalo Romero, ambos aos 53 minutos, apesar de Gonçalo Alves ainda ter reduzido, aos 58, na conversão de uma grande penalidade, depois da igualdade 2-2 no tempo regulamentar.

O FC Porto esteve a vencer por 2-0, com golos de Rafa, aos quatro minutos, e Gonçalo Alves, no minuto seguinte, mas o Sporting levou a decisão para o prolongamento graças a um golo na própria baliza de Ezequiel Mena, aos 14, e Toni Pérez, aos 38.

O Sporting assegurou o oitavo título continental para equipas portuguesas, ao reeditar os êxitos de 2018/19 e 1976/77, na sua quarta final, tornando-se no emblema nacional mais vitorioso, com três troféus, mais um do que Benfica e FC Porto e mais dois do que o Óquei de Barcelos.

