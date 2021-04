Sporting prepara-se para a “final” de Braga

O Sporting visita no domingo o campo do Sporting de Braga, no jogo ‘grande’ da 29.ª jornada, que promete ser um teste de ‘fogo’ para o líder da I Liga de futebol, proibido de voltar a deixar fugir pontos.

Com muita atenção ao encontro no Minho vai estar o FC Porto, segundo classificado a quatro pontos do rival lisboeta, que na segunda-feira se desloca ao terreno do Moreirense, no mesmo dia em que o Benfica, terceiro, recebe o aspirante europeu Santa Clara.

A passar pela pior fase da temporada, com três empates e apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, o Sporting vai efetuar, na teoria, uma das deslocações mais complicadas em todo o campeonato, a casa de um Sporting de Braga, quarto posicionado, que já chegou a estar na luta pelo título, mas que agora tens as atenções viradas para o acesso à Liga dos Campeões.

A equipa de Rúben Amorim, que vai voltar a estar ausente, devido a castigo, viaja para o Minho com ‘apenas’ quatro pontos de vantagem sobre o seu principal perseguidor, numa altura em que tem apresentado um futebol ‘cinzento’, tendo mesmo ficado apenas a segundos, na última jornada perante o Belenenses SAD (2-2), de sofrer a primeira derrota na prova.

Por isso mesmo, um triunfo no terreno Sporting de Braga, algo que aconteceu pela última vez em abril de 2017, poderá impulsionar o Sporting para as últimas rondas do campeonato, e para o tão desejado título, ausente de Alvalade há duas décadas, ou então, um empate ou a primeira derrota poderá complicar ainda mais a tarefa dos ‘leões’ e colocar o nível de pressão no ‘vermelho’.

Por seu lado, também a passar por uma fase algo irregular, com dois triunfos e dois empates nas últimas partidas, a formação de Carlos Carvalhal está praticamente obrigada a vencer para continuar a sonhar com o regresso à ‘Champions’, numa luta com o Benfica pelo terceiro lugar, com os minhotos a chegarem a esta ronda com menos dois pontos que os ‘encarnados’.

Na primeira volta, em Alvalade, o Sporting venceu por 2-0, com um golo de Pedro Gonçalves, que na última ronda foi ultrapassado pelo suíço Seferovic (Benfica) no topo da lista dos melhores marcadores.

Já com conhecimento do resultado do duelo no Minho, o FC Porto vai tentar em Moreira de Cónegos chegar à oitava vitória consecutiva e alimentar ainda mais a possibilidade de revalidar o título nacional, objetivo que voltou a ser bem possível devido à recente ‘queda’ do Sporting.

Após uma época desgastante, em que esteve a lutar em várias frentes, mais recentemente nos quartos de final da Liga dos Campeões, a formação de Sérgio Conceição chega a esta fase com as atenções todas viradas para a I Liga e, nesta ronda, tem pela frente um Moreirense que está num tranquilo oitavo lugar e que ainda pode desejar o acesso às competições europeias, apesar de ter apenas um triunfo nos últimos seis jogos.

Na primeira volta, no Dragão, o FC Porto venceu por 3-0.

À espera de um valente ‘tropeção’ de Sporting e sobretudo do FC Porto vai estar o Benfica, que recebe na Luz o Santa Clara, sétimo classificado, equipa que ‘roubou’ pontos à formação de Jorge Jesus, com um empate (1-1) no Açores, na primeira volta.

O Benfica, que está a seis pontos do FC Porto e a 10 do Sporting, vem de uma goleada motivadora sobre o Portimonense (5-1), no Algarve, mas na última vez que jogou no Estádio da Luz foi surpreendido pelo Gil Vicente (2-0).

O Santa Clara procura em Lisboa comprovar o estatuto de candidato às competições europeias da próxima época, objetivo que foi nas últimas semanas assumido pelo presidente do clube açoriano e de uma forma mais ‘tímida’ pelo técnico Daniel Ramos.

A jornada abre oficialmente no domingo às 15:00, com o Boavista a receber, no Estádio do Bessa, o Marítimo, num duelo entre emblemas que estão na luta pela manutenção, e termina na terça-feira, com o dérbi algarvio entre Farense e Portimonense, no São Luís.