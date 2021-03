Sporting prepara embate com o Guimarães

O Sporting recebe no sábado o Vitória de Guimarães, sexto classificado, na 24.ª ronda da I Liga de futebol, com os ‘leões’ a poderem alargar a vantagem na liderança, numa ronda que opõe dois dos seus perseguidores.

A 11 jornadas do final, a equipa de Rúben Amorim continua invencível no campeonato e com larga margem na frente: com mais 10 pontos do que o FC Porto, segundo classificado, 11 para o Sporting de Braga, terceiro, e 13 para o Benfica, quarto.

No sábado, mesmo frente a um adversário habituado a zonas europeias, o Sporting, que não terá o central Coates, castigado, é totalmente favorito, numa época em que venceu em Guimarães por 4-0, e em Alvalade não perde com o Vitória desde 2010.

Do lado dos vimaranenses, o jogo surge numa fase má, com a equipa de João Henriques sem Abdul Mumin e Suliman, também castigados, e num momento em que nos últimos oito jogos venceu apenas uma vez, tendo quatro derrotas e três empates.

O embate tem início marcado para as 20:30 de sábado, já depois de o campeão FC Porto defrontar fora o Portimonense, 12.º, num jogo de igual favoritismo para os ‘dragões’, enquanto que o jogo ‘grande’ entre Sporting de Braga e Benfica fecha no domingo a jornada.