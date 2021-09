Sporting-Porto: adepto caiu da bancada e partiu uma perna

Um adepto foi detido antes do clássico entre Sporting e FC Porto, da quinta jornada da I Liga de futebol, enquanto outro ficou ferido, devido a uma queda no estádio, disse hoje à Lusa fonte policial.

Em declarações à Lusa, o comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP) Artur Serafim salientou ter existido apenas uma pessoa detida pelas autoridades, embora não tivesse até ao início do encontro o motivo para essa detenção.

Instado a fazer um balanço da entrada dos adeptos no Estádio José Alvalade, o responsável da PSP assegurou ter sido “bastante fluida” e que “todos entraram até ao início do jogo”, embora nos 30 minutos que antecederam o apito inicial fossem ainda visíveis longas filas para entrar, já que além da revista habitual era necessário cumprir os procedimentos derivados das regras sanitárias impostas pela covid-19, nomeadamente a apresentação de certificado.

“Tivemos de condicionar algumas zonas para não levar ao cruzamento de adeptos [de Sporting e FC Porto]. As pessoas tiveram de aguardar algum tempo e ninguém gosta de esperar, mas a operação correu como planeado e sem incidentes”, frisou, remetendo mais detalhes da operação para depois do encontro.

Durante a primeira parte do encontro, um adepto ‘leonino’ caiu na bancada sul do Estádio José Alvalade, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com a fratura de um dos membros inferiores, ainda de acordo com o comissário da PSP Artur Serafim.