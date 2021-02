Sporting pode deixar Porto a 10 pontos

O Sporting recebe esta segunda-feira o Paços de Ferreira, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e vai procurar aumentar a vantagem na liderança do campeonato, aproveitando o deslize do FC Porto.

No estádio José Alvalade, os ‘leões’, que venceram os quatro últimos jogos no campeonato e ainda não perderam na I Liga, vão entrar em campo com sete pontos de vantagem para o FC Porto, segundo classificado, sabendo que em caso de vitória aumentam a diferença para 10.

Do outro lado vai estar o Paços de Ferreira, uma das ‘surpresas’ da prova, que não perde há nove jogos no campeonato (seis vitórias e três empates), somando 35 pontos, no quinto lugar. Em caso de vitória, o Paços de Ferreira iguala o Benfica, que tem três pontos de vantagem, mas mais um jogo.

O jogo entre o Sporting e o Paços de Ferreira está agendado para as 20:15 e será arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.

O FC Porto empatou com o Boavista (2-2), o terceiro empate consecutivo na prova, e pode ficar mais longe da liderança, tendo visto o Sporting de Braga (40) aproximar-se, estando agora apenas a um ponto dos ‘dragões’, que somam 41.

Já o Benfica, quarto com 38, empatou na visita ao Moreirense (1-1) e pode ficar também mais longe dos ‘leões’, desperdiçando a oportunidade de se aproximar do segundo lugar do FC Porto.