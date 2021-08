Sporting perde os primeiros pontos em Famalicão

O Sporting desperdiçou os primeiros pontos na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1 na visita ao Famalicão, num jogo da quarta jornada em que os ‘leões’ foram irregulares frente aos minhotos ‘atrevidos’.

Apesar do ritmo intenso do jogo, os golos só surgiram na segunda parte, com os minhotos inaugurarem o marcador, aos 68 minutos, num autogolo apontado por Nuno Mendes, que os lisboetas ainda corrigiram com o tento da igualdade, apontado por Palhinha, já aos 82 minutos.

Com este resultado, o Sporting, que quebrou a série de três vitórias consecutivas no arranque da I Liga, partilha agora o primeiro lugar do campeonato com FC Porto, que vai defrontar na próxima jornada, e Estoril Praia, todos com 10 pontos, mas que podem ser ultrapassados pelo Benfica, que recebe o Tondela, no domingo.

Já o Famalicão somou o primeiro ponto da temporada, e deixou a lanterna-vermelha do campeonato para ascender provisoriamente ao 16.º posto.

Apesar das posições díspares na tabela classificativa, os dois conjuntos até protagonizaram uma inicial toada de equilíbrio, tentando impor músculo na conquista dos espaços, o que motivou a que ainda antes do quarto de hora o árbitro já tivesse distribuído quatro cartões amarelos, dois para cada conjunto.

O Sporting, com Feddal, Nuno Mendes e Jovane Cabral como novidades no ‘onze’, parecia adaptar-se melhor aos viris duelos e foi descobrindo algumas brechas na defesa minhota, que Paulinho, com um cabeceamento por cima, e Pedro Gonçalves, com um remate ao lado, transformaram em ameaças iniciais.

O Famalicão, que estreou os reforços Marcos Paulo e Charles Pickel, foi controlando as investidas e tentando responder em contra-ataque, desenhando a melhor oportunidade aos 27 minutos, quando Ivo Rodrigues, desmarcado por Iván Jaime, surgiu isolado frente a Adán, mas permitiu uma palmada decisiva do guarda-redes dos ‘leões’.

O lance encheu de motivação os famalicenses, que, 10 minutos depois, tiveram, nova oportunidade, tirada a ‘papel químico’ e com os mesmos protagonistas. Ivo Rodrigues a voltou a surgir isolado e rematar, e Adán salvou, de novo, os ‘leões’ com outra defesa preponderante.

Perante o intensificar da pressão dos locais, o Sporting abrandou o ritmo e passou os derradeiros minutos da primeira parte em contenção, segurando o ‘nulo’ antes do descanso com um corte decisivo de Coates a remate de Iván Jaime.

Após o reatamento, os minhotos ainda conseguiram prolongar o embalo da primeira etapa e, logo aos 47, Iván Jaime esteve perto de inaugurar o marcador, num remate algo embrulhado, mas que passou a centímetros do poste da baliza ‘leonina’.

Percebendo que algumas das peças da equipa não estavam a render o suficiente, o técnico do Sporting mexeu na equipa ainda antes da hora de jogo, lançando Nuno Santos e Pedro Porro, para os lugares de Jovane Cabral e Ricardo Esgaio.

A alteração quase deu efeitos imediatos, pois com apenas alguns minutos em campo Nuno Santos rematou ao poste da baliza famalicense e Porro quase surpreendeu o guarda-redes Luíz Carlos com um remate desde o meio-campo.

A resposta do Famalicão veio aos 68 minutos e pelos ‘suspeitos do costume’, com Iván Jaime a criar a jogada e Ivo Rodrigues a surgir isolado frente ao Adán e a rematar, mas, desta vez, com Gonçalo Inácio, na tentativa de cortar o lance, a desviar contra o companheiro Nuno Mendes, fazendo a bola entrar na própria baliza, inaugurando o marcador para os minhotos.

Só quando se viu na aflição da desvantagem, o Sporting assumiu, verdadeiramente, o controlo das operações, sendo premiado com o tento do empate, já aos 82 minutos, na sequência de um canto, por Palhinha, que marcou pela segunda jornada consecutiva.

No banco do Sporting, Rúben Amorim ainda pediu um esforço final para arrancar a reviravolta. Paulinho e, mais tarde, Pedro Gonçalves, ainda a ensaiaram, mas o Famalicão também teve em André Ricardo uma boa oportunidade para surpreender, valendo aos leões, novamente, o guardião Adán, para ‘salvar’ o 1-1 final.