Sporting na ‘final four’ da Taça da Liga

O Sporting venceu em Penafiel por 1-0, confirmando o favoritismo no grupo B, e qualificou-se para a ‘final four’ da Taça da Liga de futebol, na qual vai defender o título conquistado na época passada.

O único golo foi anotado por Tiago Tomás, que pôs fim a um jejum de 12 jogos, aos 16 minutos, confirmando a superioridade no jogo do Sporting, vencedor do grupo, com seis pontos, seguido pelo Famalicão, com três, e do Penafiel, sem qualquer ponto.

As duas equipas fechavam as contas do grupo B e foram a jogo com mais de meia equipa nova, com Rúben Amorim a apostar num banco de luxo para a eventualidade de o primeiro plano não resultar.

O Sporting jogava com dois resultados e a agressividade sem bola dos seus jogadores permitia-lhe ganhar rapidamente a bola e ter o domínio do encontro, que seria absoluto no primeiro quarto de hora, apesar da construção mais segura do Penafiel a partir do pé esquerdo de Zé Valente.

As primeiras ameaças surgiram de bola parada e por pouco não valeram golos ao Sporting: Neto chegou ligeiramente atrasado a um livre lateral da direita, aos cinco minutos, e Coates, aos oito, cabeceou ao poste, na sequência de um canto.

O Penafiel, com apenas quatro repetentes no ‘onze’, apostou numa equipa que mesclava qualidade e experiência, sobretudo do meio campo para a frente, bem evidente no lance do golo do Sporting, aos 16 minutos, quando os centrais se desentenderam, ninguém aliviou e Tabata, que nunca desistiu do lance, serviu Tiago Tomás, para uma fácil finalização.

Os dois treinadores deram minutos (no segundo tempo) a alguns dos habituais titulares, numa gestão que permitiu manter o jogo vivo, com o Penafiel a surgir mais desinibido e a chegar até com bola junto da baliza de João Virgínia, quase batido num cabeceamento de Ronaldo Tavares, aos 51 minutos, no lance mais perigoso dos locais em todo o jogo.

A expulsão por acumulação de cartões amarelos a Tabata, aos 74 minutos, deu um alento extra ao Penafiel, mas Édi Semedo, Leandro Teixeira e Robinho não revelaram pontaria no momento da finalização, subsistindo até ao fim o triunfo e consequente qualificação do Sporting para a ‘final four’ da Taça da Liga.

Os ‘leões’ são os detentores da prova, num registo 100 por cento vitorioso de Rúben Amorim, com dois títulos consecutivos (um pelo Sporting de Braga e, na época passada, ao serviço do Sporting).