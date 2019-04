Sporting na final da Liga dos Campeões de futsal

Foi a força interior de uma menina angolana mutilada que serviu de pilar a João Silva, quando este perdeu ambas as pernas ao acionar um engenho explosivo artesanal, durante uma reportagem no Afeganistão, em 2010, ao serviço do jornal The New York Times. Em entrevista ao programa Olhar o Mundo, o fotojornalista português, radicado na África do Sul, revela a motivação que lhe permitiu sobreviver a quase uma centena de cirurgias e retomar a atividade de repórter em cenários complicados.