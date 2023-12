Sporting mantém liderança da Liga

O Sporting venceu o Portimonense, por 2-1, no fecho da 15.ª jornada da I Liga de futebol, e termina o ano de 2023 na liderança da competição, numa ronda em que os cinco primeiros venceram.

Os ‘leões’ entraram em campo, em Portimão, a saber que apenas a vitória permitia manter a liderança da I Liga e foi com dificuldade que os comandados de Rúben Amorim chegaram ao triunfo, com golos de Viktor Gyökeres e Paulinho, que juntos somam já 18 dos 32 golos do Sporting no campeonato, 11 do sueco e sete do luso, com Filipe Relvas, pelo meio, a marcar para os algarvios.

Este triunfo marca também o regresso do Sporting às vitórias fora de Alvalade no campeonato, depois de duas derrotas nas deslocações anteriores, ao Benfica e Vitória de Guimarães, com o Portimonense a somar a segunda derrota seguida e o quarto jogo sem vencer, estando apenas três pontos acima da zona de despromoção.

Na 15.ª jornada, que foi disputada entre 23 de dezembro e hoje, os cinco primeiros venceram, com o Benfica a bater o Famalicão por 3-0, na sexta-feira, enquanto o FC Porto, no mesmo dia, venceu o Desportivo de Chaves por 1-0.

Já hoje, o Sporting de Braga voltou aos triunfos depois da derrota na jornada anterior e bateu o Casa Pia, por 3-1, em jogo disputado em Rio Maior, com golos de João Moutinho, Banza, atual melhor marcador do campeonato com 14 tentos, e Zalazar, com Clayton a fazer o golo dos lisboetas, de penálti.

No dia 23 de dezembro, o Vitória de Guimarães bateu o Rio Ave, por 1-0, o que leva a que na frente tudo continue na mesma.

O Sporting lidera com 37 pontos, mais um do que o Benfica, enquanto o FC Porto é terceiro, com 34. No quarto lugar surge o Sporting de Braga, com 32, com o Vitória de Guimarães em quinto, com 29.

Em outros jogos também disputados hoje, o Gil Vicente regressou aos triunfos sete jogos depois ao bater o Boavista, por 1-0, com um golo de grande penalidade de Murilo, agudizando o mau momento dos ‘axadrezados’, que não vencem há 10 jornadas e têm passado por dificuldades financeiras.

Já o Estoril Praia voltou a golear em casa e a ‘vítima’, desta vez, foi o Farense, batido pelo já habitual 4-0, resultado que se verificou nas três últimas receções dos ‘canarinhos’.

Com o fecho da jornada, o Desportivo de Chaves termina o ano civil no 18.º e último lugar, com 10 pontos, enquanto o Vizela é 17.º, com 12, e o Rio Ave 16.º, também com 12, em zona de play-off de despromoção, a três pontos de Portimonense e Gil Vicente.