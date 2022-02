Sporting-Manchester City: estatísticas estão a favor dos leões

O Sporting tem um registo brilhante em confrontos com ingleses nas taças europeias de futebol, com oito apuramentos em 10 duelos, sendo que não é eliminado por um conjunto da Premier League há 52 anos.

Para encontrar a última vez que os ‘leões’ foram afastados por um conjunto inglês é preciso recuar a 1969/70, época em que a formação de Alvalade ‘tombou’ perante o Arsenal na segunda ronda da Taça das Cidades com Feiras, antecessora da Taça UEFA.

Na época anterior, o Sporting já tinha sido eliminado, na mesma fase da mesma competição, pelo Newcastle, isto depois de uma estreia inesquecível face a ingleses, na caminhada rumo à histórica conquista da Taça das Taças de 1963/64.

A formação ‘verde e branca’ apanhou pela frente nos quartos de final o poderoso Manchester United e perdeu por 4-1 em Old Trafford, na primeira mão, culpa de um ‘hat-trick’ de Denis Law e um tento de Bobby Charlton, contra um de Osvaldo Silva.

A eliminatória parecia perdida, mas, em 18 de março de 1964, o Sporting escreveu uma das suas mais memoráveis noites europeias, ao golear os ingleses por 5-0, com três golos de Osvaldo Silva (três, 12 e 54 minutos), um de Geraldo Carvalho, vulgo ‘Géo’ (47), e outro de João Morais, o do ‘cantinho (52).

O Manchester United foi apenas a primeira de 10 equipas inglesas que o Sporting fez cair, sete das quais de forma consecutiva, desde 1973/74, temporada em que os ‘leões’ eliminaram o Sunderland.

Depois, seguiram-se Southampton (1981/82), com um 4-2 fora, Middlesbrough e Newcastle (2004/05), rumo à final da Taça UEFA, Bolton (2008/08), Everton (2009/10) e, há uma década, o Manchester City (2011/12), que os ‘leões’ agora reencontram.

Os ‘citizens’, que nessa temporada conquistaram o título inglês, eram claramente favoritos, nos oitavos de final da Liga Europa, depois de na ronda anterior terem ‘despachado’ o FC Porto (2-1 fora e 4-0 em casa).

A eliminatória começou em Alvalade e o Sporting conseguiu uma vitória tangencial, selada por Xandão (51 minutos), que não abria grandes perspetivas de apuramento, mas, em 15 de março, ‘gelou’ o Ethiad, com golos do chileno Matías Fernández (33 minutos) e do holandês Ricky van Wolfswinkel (40).

Na segunda parte, os comandados do italiano Roberto Mancini reagiram e ainda chegaram ao 3-2, com dois tentos do argentino Sergio ‘Kun’ Agüero (60 e 82 minutos) e um penálti do italiano Mario Balotelli (75), mas o ‘onze’ de Ricardo Sá Pinto resistiu.

Depois desse confronto com o City, numa edição 2021/22 da Liga Europa em que os ‘leões’ seriam eliminados nas meias-finais, face ao Athletic (2-1 em Alvalade e 1-3 em Bilbau), o Sporting só disputou quatro jogos com equipas ingleses, em fases de grupos.

Em 2014/15, na ‘Champions’, os ‘leões’ perderam os dois jogos com o Chelsea (0-1 em casa e 1-3 fora) e, em 2018/19, na Liga Europa, somaram um empate (0-0 em Londres) e um desaire (0-1 em Alvalade) face ao Arsenal.

No total de todos os 27 jogos com clubes ingleses, o Sporting soma nove vitórias, duas delas fora (4-2 ao Southampton, em 1981/82, e 3-2 ao Middlesbrough, em 2004/05), seis empates e 12 derrotas, com 34 golos marcados e 32 sofridos.

Quanto ao Manchester City, a eliminação face aos ‘leões’ é exceção, já que seguiu em frente nos outros dois confrontos a eliminar e, na época passada, somou um triunfo (3-1) e um empate (0-0) face ao FC Porto na fase de grupos da ‘Champions’.

O primeiro apuramento aconteceu face à Académica, nos quartos de final da Taça das Taças de 1969/70, numa eliminatória resolvida em Coimbra, sobre o final do prolongamento, com um tento único de Anthony Towers, aos 120 minutos.

Em 2011/12, nos ‘oitavos’ da Liga Europa, antes da ‘queda’ face ao Sporting, os ‘citizens’ eliminaram o FC Porto, com dois triunfos, por 2-1 no Dragão e 4-0 em Inglaterra.

No total, os detentores do título inglês somam cinco vitórias, dois empates e apenas uma vitória, em oito jogos, com 13 golos marcados e cinco sofridos.

O encontro entre o Sporting e o Manchester City, de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, realiza-se na terça-feira, às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.