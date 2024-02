Sporting leva a melhor no dérbi eterno

O Sporting recebeu e venceu esta quinta-feira, por 2-1, o Benfica, num dérbi intenso a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Golo candidato a Puskas pelo inevitável Nuno Santos foi invalidado.

Os leões mostraram-se mais confortáveis ao longo de todo o encontro e adiantaram-se no marcador logo aos 9 minutos por intermédio de Pedro Gonçalves. Aos 54′, o suspeito do costume, Gyokeres, ampliou a vantagem.

O Benfica correu atrás do prejuízo e aos 68′ Aursnes bateu Israel, fazendo acreditar os encarnados, que pouco depois, aos 74′, restabeleceram a igualdade mas Veríssimo anulou o golaço de trivela do campeão do Mundo Di María.

Já nos descontos, foi a vez de Nuno Santos marcar um golo que facilmente lhe poderia ter valido nova gala FIFA, mas teve a mesma falta de sorte que o canhoto argentino e viu o árbitro mandar seguir jogo.

A segunda mão joga-se na Luz a 3 de abril.