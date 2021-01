Sporting impõe-se ao Braga

O Sporting recebeu e venceu o Sporting de Braga, por 2-0, em jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, deixando os minhotos, muito perdulários no duelo em Alvalade, a oito pontos da liderança.

Os dois golos leoninos foram marcados na segunda parte, com Pedro Gonçalves a abrir o ativo (54) e Matheus Nunes (78) a encerrar a contagem.

Com este triunfo, o quinto consecutivo do conjunto orientado por Rúben Amorim e que materializa a 15.ª jornada dos ‘leões’ sem perderem em casa, o Sporting soma 32 pontos na Liga, vai manter a liderança e esperar pelo que farão Benfica e FC Porto frente ao Santa Clara e Moreirense, respetivamente. Já o Sporting de Braga, apesar de ter dominado largos períodos do encontro desta noite, em Lisboa, averbou a quarta derrota no campeonato e fica a oito pontos dos ‘leões’ na luta pelo título de campeão nacional.

Sobre o maltratado relvado de Alvalade, o Sporting entrou melhor no encontro e, logo aos três minutos, Nuno Santos foi protagonista do primeiro lance de relevo, surgindo isolado perante Matheus mas permitindo a Esgaio antecipar-se e cortar a bola em carrinho.

O extremo ‘verde e branco’ voltou à carga ao minuto 19, numa altura em que as duas equipas davam tudo pelo domínio da luta a meio campo. Na resposta a um cruzamento soberbo de Pedro Porro, o ex-Rio Ave apareceu na pequena área e por milímetros não conseguiu o último toque para a baliza arsenalista.

Daí em diante, depois de ter ‘aguentado’ o maior fôlego ‘leonino’, o Sporting de Braga soltou as amarras e meteu o Sporting em sentido.

Aos 32, Fransérgio iludiu a defesa ‘leonina’, deixou Ricardo Horta na cara de Adán, o médio tentou o chapéu, mas o espanhol aguentou até ao limite e, com uma palmada, impediu o 1-0 para o Sporting de Braga.

O lance ‘empurrou’ os minhotos para um final de primeira parte categórico em Alvalade, e, já depois de a bola ter andado sobre a linha de golo na sequência de um canto, noutro lance de contra ataque exemplar, Galeno ‘torceu’ Pedro Porro, a bola acabou redonda à entrada da área leonina, mas Al Musrati afinou demasiado a mira no remate e atingiu com estrondo o poste da baliza à guarda de Adán, que desta feita estava completamente batido.

O Sporting de Braga fechou a primeira parte a ameaçar e iniciou a segunda a marcar. Ainda dentro do primeiro minuto após o reatamento, Nuno Sequeira ficou com a bola na esquerda, cruzou para a área e Paulinho mergulhou para marcar de cabeça. O Sporting de Braga fez a festa, a bola veio ao meio campo, mas a análise do videoárbitro ditou que o golo fosse anulado, por um fora de jogo de 14 centímetros.

Manteve-se o empate, mas não por muito tempo, já que o Sporting foi letal na resposta e Pedro Gonçalves desfez o 0-0 à passagem do minuto 54. Nuno Mendes iniciou a jogada pela esquerda, cruzou, Nuno Santos amorteceu para Pedro Gonçalves, e o avançado fuzilou Matheus da zona da marca de grande penalidade.

O Sporting de Braga não se encolheu perante a adversidade e continuou a ditar a sua lei em Alvalade. Aos 63, Adán voltou a erguer uma muralha na baliza dos ‘leões’ e, com uma defesa ‘monstruosa’, voltou a impedir o golo dos ‘arsenalistas’. Esgaio venceu a oposição de Nuno Mendes na direita do ataque e Paulinho apareceu a disparar forte para a intervenção providencial do guardião espanhol.

Totalmente contra a corrente do jogo, o Sporting voltou a faturar e, aos 78 minutos, praticamente ‘matou’ o sonho do Braga em levar pontos de Alvalade.

A jogada começou numa arrancada impressionante de Sporar, o esloveno deixou para trás toda a oposição e rematou para defesa de recurso de Matheus, que nada pôde fazer na recarga de Matheus Nunes. O jovem ‘leão’ fez o 2-0 e confirmou a ‘estrelinha’ de Rúben Amorim, que tinha feito entrar o número 8 ‘verde e branco’ poucos minutos antes.