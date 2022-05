Sporting garante Champions e adia festa do Porto

Sem surpresa, o Sporting goleou o Gil Vicente este domingo à noite, por 4-1, adiando por mais uma semana a decisão da I Liga portuguesa de futebol, ao mesmo tempo que garante o acesso à próxima Liga dos Campeões.

Com 32 jornadas concluídas, e duas por disputar, os ‘leões’ continuam matematicamente a poderem ser campeões, já que estão a seis pontos do líder FC Porto, com quem têm vantagem no confronto direto.

Resolvida fica, desde já, a questão do acesso direto à ‘Champions’, já que os 79 pontos deixam os ‘verde e brancos’ com oito a mais do que o Benfica, que já não pode atingir a vice-liderança, nas duas jornadas que há por cumprir.

Com um jogo seguro e personalizado, no estádio José Alvalade, o ainda campeão nacional desperdiçou uma ‘mão cheia’ de ocasiões, mas ainda assim chegou à goleada.

O espanhol Pablo Sarabia, de grande penalidade, aos 21 minutos, e o inglês Marcus Edwards, aos 36, fizeram os golos dos ‘leões’ na primeira parte, que, mesmo a terminar, viu o golo gilista, do espanhol Fran Navarro, aos 45+2.

Mais dois golos no segundo tempo e ambos para a formação anfitriã, com o autogolo de Lucas Cunha, aos 53, e tendo de Pedro Gonçalves, aos 63, de grande penalidade.

Com os terceiro e quarto lugares já definidos, para Benfica e Sporting de Braga, o Gil Vicente ainda é quinto, com 48 pontos, mais quatro do que o Vitória de Guimarães, que desperdiçou ocasião soberana para se aproximar, já que empatou 1-1 na receção ao ‘tranquilo’ Santa Clara.

O colombiano Oscar Estupinan abriu para os vitorianos, aos 32 minutos, após o que os três pontos para a formação da casa se ‘esfumaram’ aos 55, com a grande penalidade que o brasileiro Allano cobrou.

Se tivesse vencido, o Vitória de Guimarães ganhava ascendente na corrida para o quinto lugar, que dá acesso às competições europeias, já que, na última ronda, se perspetiva o ‘clássico’ minhoto Vitória de Guimarães-Gil Vicente.

Ao perder em casa com o Boavista, por 2-1, o Moreirense complicou ainda mais a sua situação, em que se perspetiva nova descida de divisão ou, pelo menos, o ‘play-off’ de subida/descida.

Os ‘axadrezados’ verdes estão com 26 pontos, tal como o Tondela, que só joga na segunda-feira, apenas à frente do Belenenses SAD, que tem 25. A primeira equipa acima da linha ‘crítica’ é o Arouca, com 30.

Em Moreira de Cónegos, Kenji Gorré, de Curaçau, adiantou os boavisteiros, aos 20, e a dois minutos do fim Rafael Martins deu esperanças à equipa da casa, com o empate.

Mas a história ainda não estava toda ‘escrita’ e, aos 89, o croata Peter Musa deu a vitória às ‘panteras’.