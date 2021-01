Sporting fora da Taça da Europa de basquetebol

O Sporting falhou hoje o apuramento para os oitavos de final da Taça da Europa de basquetebol, ao perder com os húngaros do Szolnoki Olajbanyasz por 78-67, no terceiro jogo do Grupo C, em Wloclawek, na Polónia.

Depois dos desaires com os israelitas do Ironi Ness Ziona, por 86-81, e com os polacos do BM Slam Stal, por 85-83, o conjunto de Luís Magalhães, que ao intervalo já cedia por 42-39, precisava de ganhar para seguir em frente, mas voltou a sair derrotado.

No encontro decisivo, o Sporting não pôde contar com John Fields e perdeu também Travante Williams, que saiu lesionado ainda na primeira parte.