Sporting foi à cidade-berço golear o Guimarães

O Sporting mostrou-se letal na arte do contra-ataque ao golear o Vitória de Guimarães por 4-0, na sétima jornada da I Liga de futebol, com Pedro Gonçalves a ‘bisar’ e a subir à liderança dos melhores marcadores.

Cedo fez o Sporting uso dessa ‘arma’, aos 11 minutos, a aproveitar uma perda de bola no meio-campo do Vitória para um ataque rápido por Pedro Gonçalves que ofereceu o golo a Nuno Santos, com a defesa minhota apanhada em contra-pé.

O Vitória de Guimarães teve 58 por cento de posse de bola contra 42 por cento por parte do Sporting, mas nunca foi capaz de traduzir essa vantagem na posse em eficácia, ao contrário dos ‘leões’, que voltaram a marcar aos 43 minutos, por Pedro Gonçalves, em mais uma jogada de contra-ataque culminada com um passe atrasado de Porro para o remate do médio luso.

Merece ser destacada a capacidade de remate e o instinto ‘matador’ de Pedro Gonçalves, que voltou a marcar num lançamento longo do guarda-redes espanhol António Adán, aos 55 minutos, em mais uma jogada rápida que apanhou a defesa vimaranense desposicionada, com um remate potente e indefensável.

Com estes dois golos, Pedro Gonçalves soma já sete e subiu à liderança da lista de melhores marcadores, à frente de Thiago Santana, do Santa Clara, com seis, e de Rodrigo Pinho, do Marítimo com cinco, sendo de assinalar que o médio dos ‘leões’, na época passada, marcou precisamente sete golos ao serviço do Famalicão em 40 jogos em todas as competições.

O Sporting chegaria ainda ao quarto golo aos 74 minutos, por Jovane Cabral, que entrara aos 66 minutos, a passe de Matheus Nunes em mais uma jogada rápida de ataque, perante um Vitória que foi sempre apanhado com os médios e atacantes do Sporting a conduzirem a bola em velocidade de frente para os seus defesas.

Com mais este triunfo, o Sporting consolidou a liderança, com 19 pontos, seguido do Benfica, que recebe o Sporting de Braga no domingo, com 15, e do FC Porto, que defronta no mesmo dia o Portimonense, no estádio do Dragão.