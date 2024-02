Sporting foi a Berna dar uma lição aos rapazes

O Sporting venceu os suíços do Young Boys, em Berna, por 3-1, na primeira mão do play-off de acesso aos ‘oitavos’ da Liga Europa de futebol, no qual ficou patente a superioridade dos ‘leões’, individual e coletiva.

A equipa portuguesa teve uma abordagem assertiva no jogo, procurando desde logo assegurar a posse de bola e marcar os ritmos, o que conseguiu, mas faltou sempre maior eficácia na definição das jogadas, sobretudo o último passe que teimava em não entrar.

Seja como for, a sensação de que o Sporting podia marcar a qualquer momento prevalecia, mas acabou por acontecer num lance de infortúnio para o Young Boys, quando o central Aurele Amande, ao tentar evitar que o cruzamento de Pedro Gonçalves chegasse a Viktor Gyökeres, introduziu a bola na sua baliza, aos 31 minutos.

Com esse autogolo escreveu-se direto por linhas tortas, colocando-se justiça no marcador, que seria ampliado 10 minutos volvidos, aos 41, por Viktor Gyökeres, na execução de um penálti ‘cavado’ por Edwards, perante o guarda-redes David Von Ballmoos.

A equipa suíça, que sentiu grandes dificuldades na primeira meia hora para controlar o jogo e suster as ‘cavalgadas’ de Gyökeres, cada vez que subiu no campo e perdia a posse de bola, acabou por reentrar na partida um minuto depois, com um golo manifestamente consentido pela defesa do Sporting, a começar em Esgaio e a acabar no guarda-redes Adán.

O golo teve o condão de devolver confiança à equipa para ‘atacar’ a segunda parte, mas, três minutos após o reatamento, o Sporting chegou ao 3-1, com um golo de cabeça de Gonçalo Inácio, na sequência de um livre, por falta sobre Gyökeres, para o qual também foi fundamental a qualidade do cruzamento de Pedro Gonçalves.

O primeiro quarto de hora da segunda parte foi todo do Sporting, com o guarda-redes suíço a evitar o quarto, numa grande jogada de Gyökeres, que arrastou três defesas consigo e cedeu a bola a Pedro Gonçalves, no interior da área, cujo remate foi desviado para o poste por David Von Ballmoos.

O técnico do Young Boys procedeu a três alterações à passagem da hora de jogo, com as entradas de jogadores fisicamente fortes, os congoleses Silvere Ganvoula e Meschack Elia e o português João Monteiro, o primeiro e o terceiro avançados.

Pela primeira vez na partida, o Sporting passou por algumas dificuldades, visto que o Young Boys passou a fazer um jogo mais direto para os seus avançados, cujo poder atlético começou a fazer mossa a uma defesa ‘leonina’, pouco cómoda neste tipo de confronto, tendo em conta as ausências do capitão Coates e do costa-marfinense Diomande.

Mesmo assim, o Sporting conseguiu, com um susto ou outro, manter a vantagem de dois golos, com Rúben Amorim a aproveitar esse facto para poupar jogadores nucleares como Hjulmand, Gyökeres e Pedro Gonçalves, substituídos por Morita, Geny Catamo e Trincão.

O Sporting deu um passo importante rumo aos oitavos de final, mas terá de o confirmar na próxima quinta-feira, em Alvalade, na receção ao Young Boys, em Alvalade, a partir das 20:00, em jogo da segunda mão.