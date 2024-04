Sporting empata na Luz e vai à final da Taça de Portugal

O Sporting qualificou-se pela 30.ª vez para a final da Taça de Portugal em futebol, ao empatar 2-2 no reduto do Benfica, em encontro da segunda mão das meias-finais, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Hjulmand, aos 47 minutos, e Paulinho, aos 55, marcaram os golos dos ‘leões’, que haviam vencido por 2-1 em Alvalade, enquanto Otamendi, aos 52, e Rafa, aos 64, faturaram para os ‘encarnados’.

Os ‘verde e brancos’, que já ganharam a prova em 17 ocasiões, a última em 2018/19, vão defrontar na final o vencedor da segunda meia-final, entre o FC Porto e Vitória de Guimarães (quarta-feira, no D. Afonso Henriques, e 17 de abril, no Dragão).