Sporting empata com Rio Ave e sai do pódio

O Sporting perdeu hoje o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar em casa do Rio Ave (1-1), em jogo da 21.ª jornada.

Os vila-condenses adiantaram-se no marcador logo aos dois minutos, por Lucas Piazón, mas os ‘leões’, já em inferioridade numérica, por expulsão de Coates (71), empataram por Jovane Cabral, aos 84, na marcação de uma grande penalidade.

Com este empate, o Sporting caiu para o quarto lugar, com 36 pontos, e foi ultrapassado pelo Sporting de Braga, que tem 37, enquanto o Rio Ave segue no quinto posto, com 33.