Sporting e Rio Ave com reforços gregos

O médio grego Sotiris Alexandropoulos (foto acima), novo reforço do Sporting, apresentado pelo clube da I Liga portuguesa de futebol, promete “paixão” e garante que vai “dar 100%” pelos vice-campeões nacionais.

Em Vila do Conde, o futebolista internacional grego Andreas Samaris (foto abaixo), médio de 33 anos que passou várias temporadas no Benfica, é reforço do Rio Ave, tendo assinado um contrato até final da atual época.

“Quatro vezes campeão nacional em Portugal. Vencedor de uma Taça de Portugal, de uma Supertaça, de duas Taças da Liga, uma Liga grega, 39 internacionalizações pela Grécia, participação no Campeonato do Mundo 2014. O seu cartão de visita dispensa qualquer tipo de apresentações neste regresso ao futebol português”, lê-se no comunicado divulgado pelo Rio Ave.

Samaris chegou ao Benfica em 2014/15, vindo do Olympiacos, e passou sete temporadas no clube da Luz, acabando na última temporada por rumar aos Países Baixos, onde com sucesso ajudou o Fortuna Sittard a fugir à despromoção no campeonato holandês.

Por seu lado, Alexandropoulos afirmou prometeu “paixão e que vou dar 100%. Gosto de ganhar e vou dar tudo pela equipa para atingirmos os nossos objetivos”, disse o novo número ‘6’ de Alvalade, em declarações à Sporting TV.

O internacional grego, de 20 anos, que chega ao clube de Lisboa proveniente do Panathinaikos, assinou contrato até 2027, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

“O Sporting é um grande clube, percebi isso desde o primeiro minuto em que cheguei aqui. Falei com vários jogadores na Grécia e alguns antigos colegas que jogaram aqui e todos disseram coisas muito boas sobre o clube. Estou muito feliz por estar aqui”, disse o jogador grego, aquando da apresentação.

Para Alexandropoulos, que se estreou pelo clube de Atenas com 17 anos, esta é a primeira experiência no estrangeiro, passo para que se sente “preparado e orgulhoso”: “Este era um passo que queria dar e o Sporting é o clube ideal porque trabalha com jovens. Estou ansioso por começar a treinar com os meus colegas e mostrar o que posso fazer em campo”.

O médio descreve-se como “rápido e bom no um para um” e assegura que vai “tentar ajudar os jogadores e a equipa”.

O internacional grego fez também questão de elogiar a Academia Cristiano Ronaldo: “Desde a primeira vez que vim à Academia percebi que tem as ferramentas perfeitas para trabalhar”.

Alexandropoulos está “ansioso e honrado por usar em campo” o novo equipamento e adianta que o avançado esloveno Andraz Sporar, ex-jogador dos ‘verdes e brancos’ e que defende atualmente o Panathinaikos, foi um dos jogadores que o aconselharam a rumar a Alvalade.

“Quando soube do interesse do Sporting, o Sporar disse-me para vir. Falou-me sobre o clube, as pessoas e a forma como trabalham. Disse-me que seria um grande passo para mim e isso ajudou-me pois é um grande jogador e também amigo”, explicou.

Disputar a Liga dos Campeões foi outra das razões que fizeram Alexandropoulos escolher o Sporting: “Tenho o sonho de a disputar desde que era criança. Sem o Sporting não conseguiria atingir isso, portanto estou muito feliz e ansioso por jogar o meu primeiro jogo nessa linda competição. Prometo que vou dar sempre o meu melhor”.

O jogador grego ainda não se encontrou com o treinador, Rúben Amorim, mas refere ter recebido boas referências.

“Ouvi coisas muito boas sobre o treinador, ele gosta de trabalhar e melhorar jogadores jovens como é o meu caso. Ainda não tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas falámos um pouco e estou a par da sua ideia geral para a equipa. Estou ansioso por começar a trabalhar com ele dentro de campo”, disse.

Alexandropoulos fez toda a carreira no Panathinaikos, histórico emblema helénico, no qual joga o português António Xavier, ex-jogador de Marítimo, Paços de Ferreira, entre outros.

O médio estreou-se na equipa principal do Panathinaikos com apenas 17 anos, em 2019, e desde então participou em 77 jogos e marcou dois golos pelo clube de Atenas.